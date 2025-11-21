Παναθηναϊκός: Ξανά στο χειρουργείο ο Λεσόρ - Η ανακοίνωση της ΚΑΕ

Νέο χειρουργείο περιμένει τον Ματίας Λεσόρ, καθώς ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού AKTOR θα ταξιδέψει στην Πορτογαλία για να υποβληθεί σε αρθροσκόπηση, όπως ανακοίνωσε επίσημα η πράσινη ΚΑΕ το απόγευμα της Παρασκευής (21/11).

Ο Λεσόρ θα χειρουργηθεί τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, στο Πόρτο, από τον κορυφαίο καθηγητή ορθοπαιδικής Niek van Dijk, έναν από τους πλέον αναγνωρισμένους ειδικούς παγκοσμίως σε θέματα ποδοκνημικής.

Απόφαση μετά από πολλαπλές ιατρικές γνωματεύσεις

Ο παίκτης κατέληξε στην επιλογή της επέμβασης αφού προηγουμένως συγκέντρωσε αρκετές ιατρικές γνώμες, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί ο πόνος και η δυσφορία που εξακολουθεί να έχει μετά το κάταγμα περόνης που υπέστη τον περασμένο Δεκέμβριο.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR

«Στο Πόρτο της Πορτογαλίας θα μεταβεί το πρωί του Σαββάτου ο Ματίας Λεσόρ συνοδευόμενος από τον επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου του Παναθηναϊκού AKTOR, Ιωάννη Τριανταφυλλόπουλο.

Τη Δευτέρα θα υποβληθεί σε αρθροσκοπική επέμβαση για την αποκατάσταση των χόνδρινων βλαβών της αριστερής ποδοκνημικής από τον διακεκριμένο καθηγητή ορθοπαιδικής, Niek van Dijk, ο οποίος θεωρείται εκ των κορυφαίων ειδικών παγκοσμίως, γι’ αυτό και επιλέχθηκε από τον αθλητή μας».

Διαβάστε ακόμα: Μήνυμα Αλαφούζου πριν το ντέρμπι με την ΑΕΚ: Παρών στην προπόνηση του Παναθηναϊκού