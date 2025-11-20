Έτσι λειτουργούν οι «έξυπνες» κάμερες της Αττικής Οδού που κατέγραψαν τον Τσιτσιπά

Το πρόστιμο–μαμούθ που επιβλήθηκε στον Στέφανο Τσιτσιπά για υπερβολική ταχύτητα στην Αττική Οδό έφερε στο προσκήνιο τις νέες «έξυπνες» κάμερες που έχουν αρχίσει να λειτουργούν στο οδικό δίκτυο της Αττικής, αποκαλύπτοντας ένα μέρος των δυνατοτήτων τους.

Πώς λειτουργεί το νέο σύστημα

Οι κάμερες αξιοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για να εντοπίζουν αυτόματα πολλαπλές τροχαίες παραβάσεις, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Το σύστημα μπορεί να ανιχνεύσει:

υπερβολική ταχύτητα

μη χρήση ζώνης ή κράνους

χρήση κινητού στο χέρι

παραβίαση κόκκινου σηματοδότη

άλλες παραβάσεις που δύσκολα εντοπίζονταν με τα παραδοσιακά μέσα

Κάθε κάμερα έχει τη δυνατότητα λήψης έως και πέντε φωτογραφιών αλλά και βίντεο, ακόμη και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Για να διασφαλιστεί η ιδιωτικότητα, το σύστημα καταγράφει αποκλειστικά το πίσω μέρος του οχήματος, ώστε να μην είναι ορατοί οι επιβάτες. Το υλικό μεταφέρεται μέσω κλειστού δικτύου VPN απευθείας στην αστυνομία, χωρίς πρόσβαση από τρίτους.

Ψηφιακό πρόστιμο μέσω gov.gr

Μετά την επεξεργασία και επιβεβαίωση της παράβασης, η κλήση αποστέλλεται ψηφιακά στον ιδιοκτήτη του οχήματος μέσω gov.gr και SMS. Παραμένει επίσης η δυνατότητα δήλωσης πραγματικού οδηγού όταν το όχημα δεν το οδηγούσε ο ιδιοκτήτης.

Το πρόγραμμα εγκατάστασης

Στην πρώτη φάση προβλέπεται η τοποθέτηση 388 έξυπνων καμερών σε βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, ενώ ένας μικρός αριθμός θα εγκατασταθεί στη Θεσσαλονίκη. Το πλάνο για το 2026 κάνει λόγο για περίπου 2.000 κάμερες συνολικά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Λειτουργία 24/7

Οι κάμερες καταγράφουν συνεχώς, με το υλικό να αποστέλλεται σε κεντρικό σύστημα διαχείρισης όπου γίνεται ο τελικός έλεγχος πριν εκδοθεί η κλήση. Το σύστημα υπόσχεται μεγαλύτερη ακρίβεια, λιγότερα λάθη και σημαντική μείωση των τροχαίων παραβάσεων.

Το πρόστιμο στον Τσιτσιπά

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έλαβε πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για έναν χρόνο, όπως προβλέπει ο νέος κανονισμός για παραβάσεις μεγάλης ταχύτητας.

Διαβάστε ακόμα: Τέλος εποχής: Ομπράντοβιτς αποχωρεί οριστικά από την Παρτίζαν – Επιμένει στην παραίτηση παρά τις πιέσεις