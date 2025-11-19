Sold out το Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης - 220.000 προσπάθησαν να πάρουν εισιτήριο

Η ανυπομονησία για το μεγάλο παιχνίδι της επόμενης Τετάρτης (26/11) κορυφώθηκε στους φίλους του Ολυμπιακού, με τα διαθέσιμα εισιτήρια για την αναμέτρηση κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης να εξαφανίζονται μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι το ματς της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League είναι ήδη sold out, με το «Γ. Καραϊσκάκης» να αναμένεται και πάλι γεμάτο μέσα στο 2025. Όμως το πραγματικό μέγεθος της ζήτησης αποτυπώνεται σε έναν αριθμό που ξεπερνά κάθε προηγούμενο.

220.000 χρήστες στη διαδικασία αγοράς

Συνολικά 220.000 διαφορετικοί χρήστες επιχείρησαν να μπουν στη διαδικασία αγοράς εισιτηρίου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, καθώς η διάθεση γίνεται αποκλειστικά online. Πρόκειται για αριθμό που, για τα ελληνικά δεδομένα, θεωρείται ρεκόρ.

Οι φίλαθλοι περίμεναν επί ώρες στην ψηφιακή ουρά μέχρι να ανοίξει το σύστημα διάθεσης, με τα εισιτήρια να εξαφανίζονται πολύ γρήγορα.

Η τεράστια κινητοποίηση δείχνει ξεκάθαρα το πόσο υψηλό είναι το ενδιαφέρον για το παιχνίδι κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα της φετινής ευρωπαϊκής πορείας των «ερυθρολεύκων».

