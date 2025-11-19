# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Βοτανικός: Το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού υψώνεται – Εντυπωσιακές εικόνες από drone δείχνουν την πρόοδο

❤️ Αυτό το άρθρο άρεσε σε 368 άτομα
Βοτανικός: Το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού υψώνεται – Εντυπωσιακές εικόνες από drone δείχνουν την πρόοδο

Εντυπωσιακές νέες φωτογραφίες από drone αποκαλύπτουν τη σημαντική πρόοδο των έργων στον Βοτανικό, όπου το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού αρχίζει πλέον να παίρνει ξεκάθαρη μορφή. Τα πλάνα δείχνουν πως το έργο προχωρά με σταθερούς και γοργούς ρυθμούς, επιβεβαιώνοντας ότι το μεγάλο όνειρο των «πρασίνων» μπαίνει στη φάση της ορατής υλοποίησης.

Ήδη στις δύο πλευρές του γηπέδου έχουν σχηματιστεί οι πρώτες εξέδρες, ενώ προχωρούν παράλληλα οι εργασίες στο ένα από τα δύο πέταλα. Οι εικόνες αναδεικνύουν το μέγεθος του εργοταξίου, όπου αυτή τη στιγμή επιχειρούν τουλάχιστον έξι γερανοί, δείχνοντας τον εντατικό ρυθμό κατασκευής.

Το νέο γήπεδο αποκτά σταδιακά τη βασική του διάταξη, με τα σημεία όπου θα αναπτυχθούν οι κερκίδες να ξεχωρίζουν πλέον καθαρά. Η πρόοδος θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το έργο περνά από το στάδιο των θεμελιώσεων στην ανωδομή.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο Γιάννης Αλαφούζος επιβεβαίωσε ότι στόχος παραμένει ο Παναθηναϊκός να μετακομίσει στο νέο του «σπίτι» τον Μάιο του 2027, χρονοδιάγραμμα το οποίο –με βάση τις πρόσφατες εικόνες– φαίνεται προς το παρόν να τηρείται.

Ο Βοτανικός μεταμορφώνεται και το νέο γήπεδο του «τριφυλλιού» πλησιάζει ολοένα και περισσότερο στην ολοκλήρωσή του, προσφέροντας στους φίλους της ομάδας λόγους για αισιοδοξία και ανυπομονησία.

Διαβάστε ακόμα: Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης 0-1: Χρυσό «διπλό» με Κετού και ήρωα Παπαδόπουλο

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

ΔΕΙΤΕ ΤΑ VIDEO

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδων καρδιολογικού φαρμάκου λόγω τεχνικού ζητήματος – Ποιες επηρεάζονται
Υγεία

ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδων καρδιολογικού φαρμάκου λόγω τεχνικού ζητήματος – Ποιες επηρεάζονται

Κόνι Μεταξά: Αποκαλύψεις για τον χωρισμό με τον Μάριο Καπότση – «Έζησα τη μεγαλύτερη προδοσία από εκείνον»
ShowBiz

Κόνι Μεταξά: Αποκαλύψεις για τον χωρισμό με τον Μάριο Καπότση – «Έζησα τη μεγαλύτερη προδοσία από εκείνον»

Ελεύθερη η Φεντερίκα Μογκερίνι μετά την απαγγελία κατηγοριών – Συνεχίζεται η μεγάλη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
Πολιτική

Ελεύθερη η Φεντερίκα Μογκερίνι μετά την απαγγελία κατηγοριών – Συνεχίζεται η μεγάλη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Ανδρέας Λοβέρδος για τη σύλληψη του γιου του: «Στηρίζω το παιδί μου, αλλά δεν το δικαιολογώ»
Πολιτική

Ανδρέας Λοβέρδος για τη σύλληψη του γιου του: «Στηρίζω το παιδί μου, αλλά δεν το δικαιολογώ»

Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Σφοδρή κακοκαιρία με επικίνδυνα φαινόμενα σε 9 περιοχές
Ο Καιρός

Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Σφοδρή κακοκαιρία με επικίνδυνα φαινόμενα σε 9 περιοχές