Εντυπωσιακές νέες φωτογραφίες από drone αποκαλύπτουν τη σημαντική πρόοδο των έργων στον Βοτανικό, όπου το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού αρχίζει πλέον να παίρνει ξεκάθαρη μορφή. Τα πλάνα δείχνουν πως το έργο προχωρά με σταθερούς και γοργούς ρυθμούς, επιβεβαιώνοντας ότι το μεγάλο όνειρο των «πρασίνων» μπαίνει στη φάση της ορατής υλοποίησης.

Ήδη στις δύο πλευρές του γηπέδου έχουν σχηματιστεί οι πρώτες εξέδρες, ενώ προχωρούν παράλληλα οι εργασίες στο ένα από τα δύο πέταλα. Οι εικόνες αναδεικνύουν το μέγεθος του εργοταξίου, όπου αυτή τη στιγμή επιχειρούν τουλάχιστον έξι γερανοί, δείχνοντας τον εντατικό ρυθμό κατασκευής.

Το νέο γήπεδο αποκτά σταδιακά τη βασική του διάταξη, με τα σημεία όπου θα αναπτυχθούν οι κερκίδες να ξεχωρίζουν πλέον καθαρά. Η πρόοδος θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το έργο περνά από το στάδιο των θεμελιώσεων στην ανωδομή.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο Γιάννης Αλαφούζος επιβεβαίωσε ότι στόχος παραμένει ο Παναθηναϊκός να μετακομίσει στο νέο του «σπίτι» τον Μάιο του 2027, χρονοδιάγραμμα το οποίο –με βάση τις πρόσφατες εικόνες– φαίνεται προς το παρόν να τηρείται.

Ο Βοτανικός μεταμορφώνεται και το νέο γήπεδο του «τριφυλλιού» πλησιάζει ολοένα και περισσότερο στην ολοκλήρωσή του, προσφέροντας στους φίλους της ομάδας λόγους για αισιοδοξία και ανυπομονησία.

Διαβάστε ακόμα: Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης 0-1: Χρυσό «διπλό» με Κετού και ήρωα Παπαδόπουλο