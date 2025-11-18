ESPN: Στο Νο12 του Draft ο Αβδάλας – Ιστορική πρόβλεψη για τον Έλληνα παίκτη

Ο Νεοκλής Αβδάλας συνεχίζει να προσελκύει το ενδιαφέρον του αμερικανικού μπάσκετ, με το ESPN να τον τοποθετεί πλέον στο Νο12 των προβλέψεων για το Draft του 2026 – την υψηλότερη θέση που έχει δοθεί ποτέ σε Έλληνα παίκτη σε mock draft.

Ο 19χρονος γκαρντ-φόργουορντ, που επέλεξε φέτος να μετακομίσει στο Virginia Tech, έχει ξεκινήσει τη σεζόν με εντυπωσιακό τρόπο. Στους πρώτους τέσσερις αγώνες του με τους Hokies καταγράφει κατά μέσο όρο 16,3 πόντους, 3,5 ριμπάουντ και 6 ασίστ, επιβεβαιώνοντας στο παρκέ την ωριμότητα και το ταλέντο που τον συνοδεύουν από τα νεανικά του χρόνια.

Γράφει ιστορία για το ελληνικό μπάσκετ

Αν οι εκτιμήσεις του ESPN επιβεβαιωθούν, ο Αβδάλας θα γίνει ο Έλληνας με την υψηλότερη θέση που έχει προβλεφθεί ποτέ σε draft. Μέχρι σήμερα, καλύτερη θέση είχε ο Γιώργος Παπαγιάννης, ο οποίος επιλέχθηκε στο Νο13 το 2013 από τους Sacramento Kings.

Οι αναλυτές του καναλιού εκτιμούν ότι ο Αβδάλας έχει όλα τα στοιχεία για να πρωταγωνιστήσει στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, επισημαίνοντας ωστόσο ότι χρειάζεται να βελτιώσει την κίνησή του χωρίς την μπάλα, ενώ πρέπει να διατηρήσει την αποτελεσματικότητά του στο σουτ από απόσταση, στοιχείο που έχει εντυπωσιάσει τους scouts.

Στόχος η σταθερότητα μέχρι το μεγάλο βήμα

Ο νεαρός φόργουορντ δείχνει αποφασισμένος να συνεχίσει τη δουλειά στο υψηλότερο επίπεδο του κολλεγιακού πρωταθλήματος, με στόχο να παρουσιαστεί έτοιμος όταν ανοίξει το παράθυρο για το μεγάλο άλμα στο NBA. Η γρήγορη προσαρμογή του στο αμερικανικό παιχνίδι δεν περνά απαρατήρητη, και ήδη το όνομά του συζητείται ευρέως στις ΗΠΑ.

