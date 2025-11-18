Άρης: Στα κιτρινόμαυρα ο Άντζουσιτς ως το τέλος της σεζόν

Ο Άρης προχώρησε σε νέα προσθήκη στην περιφερειακή του γραμμή, αφού ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντανίλο Άντζουσιτς. Ο Σέρβος γκαρντ, που μέχρι πρόσφατα αγωνιζόταν στη Dubai BC, υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι την ολοκλήρωση της περιόδου.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει πραγματοποιήσει αλλαγές τόσο στον πάγκο όσο και στο ρόστερ μετά το δύσκολο ξεκίνημα της χρονιάς, με τη συμμετοχή του Άντζουσιτς να θεωρείται κομβική για την ενίσχυση της περιφέρειας.

Το προφίλ του παίκτη

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΚΑΕ, ο Άντζουσιτς είναι 33 ετών (γεννημένος στις 22 Απριλίου 1991), έχει ύψος 1,95 μ. και αγωνίζεται στις θέσεις των γκαρντ.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στη Hemofarm το 2009, ενώ πέρασε και από τη Mega Vizoura την ίδια διετία. Το 2011 υπέγραψε στην Partizan, από όπου αποχώρησε το 2012 λόγω περιορισμένου χρόνου συμμετοχής. Ακολούθησε τετραετής συμφωνία με τη Virtus Bologna, με ενδιάμεσο δανεισμό στη Valladolid και μία ακόμη σεζόν στη Bilbao.

Την περίοδο 2015–16 μοιράστηκε ανάμεσα στην Partizan και την Anwil Wloclawek, όπου συνεργάστηκε για πρώτη φορά με τον νυν προπονητή του Άρη, Ίγκορ Μιλίτσιτς.

Στη συνέχεια μετακόμισε στη Parma Basket, έχοντας εντυπωσιακά νούμερα (19,8 πόντοι, 3,8 ριμπάουντ, 3,7 ασίστ), πριν συνεχίσει στη Unics Kazan για ενάμιση χρόνο και επιστρέψει στη Euroleague.

Ακολούθησαν η Igokea (2018–19) και η γαλλική Bourg (2019–2021), όπου τη σεζόν 2020–21 αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στη LNB με 20 πόντους ανά αγώνα και μέλος της καλύτερης πεντάδας της λίγκας — επίδοση που τον οδήγησε στη Monaco (2021–22).

Το 2022 επέστρεψε στην Partizan για τρίτη φορά και έμεινε ως το 2024, ενώ την περσινή χρονιά είχε 11 πόντους, 2,2 ριμπάουντ και 1,8 ασίστ στην Αδριατική Λίγκα με τη Dubai BC.

Διακρίσεις

- Πρωταθλητής Αδριατικής Λίγκας και Σερβίας με την Partizan (2012, 2023)

- Κυπελλούχος Σερβίας και MVP τελικού

- Κυπελλούχος Βοσνίας με την Igokea (2019)

- Διεθνής με την Εθνική Σερβίας, συμμετοχή στο Eurobasket 2013

- Χρυσό μετάλλιο στο U16 (2007) και U18 (2009) με τη Σερβία

Ο Σέρβος γκαρντ ανήκε μέχρι πρόσφατα στη Dubai BC και πλέον θα συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη Betsson.

