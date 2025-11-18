# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας: Λευκορωσία – Ελλάδα στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026

Το πρόγραμμα σήμερα
Ο αγώνας Λευκορωσία – Ελλάδα για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τρίτη (18/11).

Η Εθνική ομάδα θέλει να ολοκληρώσει με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά και να πάρει δεύτερη συνεχόμενη νίκη, μετά το 3-2 επί της Σκωτίας πριν λίγα 24ωρα, τόσο για το γόητρο όσο και για το ranking της FIFA.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Ιρλανδία Προκριματικά Euro Κ21

17:00 Novasports 6HD Γαλλία – Βέλγιο Davis Cup τένις

19:00 Novasports Start Κύπρος – Εσθονία Φιλικός Αγώνας

19:00 Novasports 6HD Γαλλία – Βέλγιο Davis Cup τένις

19:00 Novasports 4HD Νεπτούνας Κλαϊπέντα – Άρης Eurocup

19:30 COSMOTE SPORT 4 HD Χαϊδελβέργη – Προμηθέας FIBA Basketball Champions League

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Δανία – Ελλάδα Προκριματικά Eurobasket Γυναικών

21:00 Novasports 6HD Γαλλία – Βέλγιο Davis Cup τένις


21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μλάντοστ – Ολυμπιακός Champions League πόλο Ανδρών

21:45 Novasports Premier League Ουαλία – Βόρεια Μακεδονία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports Extra 2 Αυστρία – Βοσνία-Ερζεγοβίνη UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports Extra 1 Ρουμανία – Άγιος Μαρίνος UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports Start Κόσοβο – Ελβετία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports 5HD Βέλγιο – Λιχτενστάιν UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports 4HD Βουλγαρία – Γεωργία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports 3HD Σουηδία – Σλοβενία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports 2HD Σκωτία – Δανία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports 1HD Ισπανία – Τουρκία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 ALPHA Λευκορωσία – Ελλάδα UEFA World Cup Qualifiers

Διαβάστε ακόμα: Τέλος εποχής: Ομπράντοβιτς αποχωρεί οριστικά από την Παρτίζαν – Επιμένει στην παραίτηση παρά τις πιέσεις

