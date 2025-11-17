# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Νιγηρία – Κονγκό: Οργή μετά τον αποκλεισμό στα πέναλτι – «Έκαναν βουντού», λέει ο ομοσπονδιακός τεχνικός

Έντονη αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει μετά τον αποκλεισμό της Νιγηρίας από τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον ομοσπονδιακό προπονητή, Έρικ Σελέ, να κατηγορεί ανοιχτά τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό για… ανορθόδοξες πρακτικές κατά τη διαδικασία των πέναλτι.

Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε 1-1, οδηγώντας τις δύο ομάδες στη «ρωσική ρουλέτα» των πέναλτι, όπου η ΛΔ Κονγκό επικράτησε με 4-3, παίρνοντας την πρόκριση στα πλέι οφ του Μαρτίου. Η ήττα αυτή σηματοδοτεί τη δεύτερη συνεχόμενη απουσία της Νιγηρίας από Μουντιάλ, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη απογοήτευση στη χώρα.

Οι καταγγελίες του Σελέ
Ο Έρικ Σελέ εμφανίστηκε ιδιαίτερα φορτισμένος μετά το τέλος του αγώνα, υποστηρίζοντας πως κατά τη διάρκεια των πέναλτι, μέλος του τεχνικού επιτελείου της ΛΔ Κονγκό έκανε «βουντού» για να επηρεάσει την ψυχολογία των Νιγηριανών παικτών.

«Κατά τη διάρκεια ολόκληρης της διαδικασίας των πέναλτι, ο τύπος από τη ΛΔ Κονγκό έκανε βουντού. Κάθε φορά, κάθε φορά, κάθε φορά. Γι’ αυτό ήμουν λίγο νευρικός», δήλωσε ο τεχνικός της Νιγηρίας, κάνοντας χειρονομίες στους δημοσιογράφους για να περιγράψει όσα ισχυρίστηκε ότι είδε.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media καταγράφει στιγμιότυπα έντασης: τον Σελέ να φωνάζει προς τον αντίπαλο πάγκο, να συγκρατείται από μέλος του δικού του επιτελείου πριν από το τελευταίο πέναλτι και να τρέχει προς την πλευρά της ΛΔ Κονγκό μετά την εύστοχη εκτέλεση του Τσάνσελ Μμπέμπα.

Ο προπονητής, ωστόσο, παραδέχθηκε πως δεν γνωρίζει ακριβώς τι χρησιμοποίησε το μέλος της αντίπαλης ομάδας: «Δεν ξέρω αν ήταν νερό ή κάτι άλλο».

Η απάντηση του Κονγκό
Από την πλευρά της, η εθνική ομάδα της ΛΔ Κονγκό διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς. Εκπρόσωπος της ομάδας έκανε λόγο για «αβάσιμες κατηγορίες από την απογοήτευση της ήττας», τονίζοντας ότι η πρόκριση κερδήθηκε αποκλειστικά στον αγωνιστικό χώρο.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στα αφρικανικά μέσα ενημέρωσης, με τους περισσότερους αναλυτές να επισημαίνουν ότι οι καταγγελίες δύσκολα μπορούν να αποδειχθούν, αλλά αντανακλούν το κλίμα έντασης που συνοδεύει κάθε μεγάλη αποτυχία της Νιγηρίας στο ποδόσφαιρο.

Παρά τις αντιδράσεις, η ΛΔ Κονγκό προχωρά στα πλέι οφ, ενώ η Νιγηρία καλείται να ανασυνταχθεί μετά από έναν ακόμη επώδυνο αποκλεισμό.

