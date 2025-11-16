Συνέντευξη σε επιλεγμένους εκπροσώπους των αθλητικών ΜΜΕ παραχωρεί το βράδυ της Κυριακής ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού, Γιάννης Αλαφούζος, ανοίγοντας τα χαρτιά του για το παρόν και το μέλλον της ομάδας.

Απαντώντας στο «γιατί τώρα αυτή η συνέντευξη», ο πρόεδρος της ΠΑΕ τόνισε ότι μπαίνουμε σε μία νέα φάση της παρουσίας του στον σύλλογο:

«Κάποτε έπρεπε να αποφασίσω να μιλήσω. Το αποφάσισα γιατί θα έχω πιο εμφανή παρουσία από εδώ και πέρα στον Παναθηναϊκό. Για αυτόν τον λόγο».



«Μοναδικός στόχος το πρωτάθλημα – Ο ρόλος Μπαλντίνι, Μπενίτεθ και Κορόνα»

Ο Γιάννης Αλαφούζος υπογράμμισε πως όλα τα χρόνια της παρουσίας του στην ΠΑΕ, ο στόχος ήταν ξεκάθαρος:

«Πάντοτε ο μοναδικός στόχος και πρόθεσή μου ήταν ο Παναθηναϊκός να κερδίσει το πρωτάθλημα. Αυτό όμως δεν κατέστη δυνατό για πολλούς λόγους».

Στάθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο του Μπαλντίνι:

«Ο Μπαλντίνι είναι πολύ υψηλού επιπέδου σύμβουλος και με κατεύθυνε και στον Μπενίτεθ, αλλά και στον Κορόνα. Μέχρι σήμερα ακολούθησα το πλάνο των προπονητών και των τεχνικών διευθυντών και αυτό θα κάνω και τώρα. Ελπίζω αυτή τη φορά να είμαστε πιο τυχεροί και αποτελεσματικοί».



«Αναμείχθηκα λόγω ελλείψεως προσώπου»

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ περιέγραψε πώς αποφάσισε να μπει διοικητικά στον Παναθηναϊκό:

«Αναμείχθηκα στον Παναθηναϊκό λόγω ελλείψεως προσώπου. Εγώ ήθελα ο Παναθηναϊκός να διοικείται με λαϊκή βάση, αλλά αυτό δεν κατέστη δυνατόν. Είχαμε κάνει μία έρευνα για το κατά πόσο θα μπορούσε να γίνει αυτό, όμως αυτή τελικά έπεσε έξω, ίσως και λόγω των συνθηκών. Έτσι αποφάσισα να πάρω την ομάδα».



Ιβάν Γιοβάνοβιτς, Σόουζα και Τερίμ: Οι αποφάσεις για τους πάγκους

Ο Γιάννης Αλαφούζος παραδέχθηκε ότι η αποχώρηση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ήταν δική του, προσωπική απόφαση:

«Εγώ ζήτησα να φύγει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, παρά τις θετικές συζητήσεις που είχα για να μείνει. Θεωρώ ότι δεν θα κερδίζαμε το πρωτάθλημα γιατί δεν πηγαίναμε καθόλου καλά. Πήρα το ρίσκο».

Αποκάλυψε επίσης το παρασκήνιο με τον Πάουλο Σόουζα:

«Θα παίρναμε τον Πάουλο Σόουζα. Είχαμε κάνει ραντεβού στη Μαδρίτη, αλλά είχε επιφυλάξεις με τον Αράο και κάποιους ακόμη παίκτες, οπότε αποφασίσαμε να μην το κάνουμε».

Για την επιλογή Τερίμ είπε:

«Τα Χριστούγεννα ήταν μία καλή περίοδος, τότε μίλησα με τον Ατζούν, μου είπε για τον Τερίμ και ότι θα ήταν καλή λύση για δύο χρόνια. Δεν πήγαν τα πράγματα όπως περιμέναμε. Η απόφαση ήταν προσωπική. Έβλεπα πως έτσι όπως πηγαίναμε δεν θα κερδίζαμε το πρωτάθλημα».



«Χθες συναντήθηκα με τη Θύρα 13 – Πρέπει να μιλάμε πιο συχνά»

Ο πρόεδρος της ΠΑΕ στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη ενότητας στον κόσμο του Παναθηναϊκού, αποκαλύπτοντας και το πρόσφατο τετ-α-τετ με οργανωμένους:

«Χωρίς καμία αμφιβολία είναι βασικό να υπάρχει ενότητα μεταξύ των οπαδών για να κερδίσει μία ομάδα πρωτάθλημα. Χθες υπήρξε συνάντηση με τη Θύρα 13 και θεωρώ πως θα τα πάμε καλύτερα στο μέλλον. Πρέπει να μιλάμε στον κόσμο συχνότερα για να έχει καλύτερη εικόνα».



Νέο γήπεδο: «Τον Μάιο του 2027 τελειώνει – Τότε πρέπει να έχουμε την καλύτερη ομάδα»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο μεγάλο πρότζεκτ του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού:

«Τον Μάιο του 2027 τελειώνει το νέο μας γήπεδο που θα είναι υπέροχο. Τότε θα πρέπει να έχουμε την καλύτερη ομάδα. Το κακό είναι πως δεν είμαστε μόνοι μας στα ομαδικά σπορ. Η προσπάθειά μας θα είναι να είμαστε οι καλύτεροι».



«Δεν τραβήχτηκε ποτέ η πρίζα» – Η κόντρα με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ

Ο Γιάννης Αλαφούζος απάντησε και για την περίφημη ιστορία με το «τράβηγμα της πρίζας»:

«Τον Αύγουστο του 2016 η κυβέρνηση μου πάγωσε όλους τους λογαριασμούς με μία εισαγγελική απόφαση. Δεν είχα καθόλου έσοδα. Τον ΣΠΟΡ FM όταν τον πήρα χρωστούσε χρήματα και κάναμε 2–2,5 χρόνια να τους ξεπληρώσουμε. Στον Παναθηναϊκό ποτέ δεν τραβήχθηκε η πρίζα. Είχα δηλώσει να έρθει κάποιος να τον πάρει και ήλπιζα να έρθει κάποιος να τον πάρει. Στον Παναθηναϊκό μάζευα χρήματα με κάθε τρόπο. Καθυστερήσαμε κάποιους μισθούς μερικές φορές, όμως πληρώναμε κανονικά. Υπήρχαν ακραίοι κανονισμοί. Πληρώναμε. Δεν τραβήχθηκε η πρίζα».

Αναφέρθηκε και σε πιθανές αλλαγές ιδιοκτησίας που δεν προχώρησαν:

«Υπήρξε ένας Ταϋλανδός, είχε δώσει κι 1 εκατ. Δεν προχώρησε. Πήγα στον κ. Γιαννακόπουλο, όμως δεν προχώρησε, γιατί ήθελε εκείνος να είμαι εγώ μπροστά οικονομικά, αλλά δεν μπορούσα. Δεν έχω δεχθεί ποτέ πρόταση. Έχω άριστη σχέση με τον κύριο Γιαννακόπουλο. Όσα γράφονται είναι ψέματα και ίσως προέρχονται από τους αντιπάλους μας».



«Δεν ανατινάζουμε φούρνους, δεν δέρνουμε διαιτητές»

Για το παρασκήνιο του ελληνικού ποδοσφαίρου και τη διαιτησία, ο Γιάννης Αλαφούζος τόνισε:

«Η κατάσταση σήμερα στη διαιτησία, γιατί αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο κάποιες ομάδες έχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα απέναντι στον Παναθηναϊκό, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Κάνουμε κι άλλα πράγματα που δεν τα γνωρίζετε. Αλλά δεν ανατινάζουμε φούρνους, δεν δέρνουμε διαιτητές, ούτε σπάμε αυτοκίνητα. Με το VAR και το ημιαυτόματο οφσάιντ τα πράγματα έχουν βελτιωθεί. Π.χ. τώρα κυνηγάνε την Κηφισιά γιατί μας πούλησε τους Τεττέη και Παντελίδη».



«Τα λεφτά του στοιχήματος» και τα στημένα παιχνίδια

Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού μίλησε και για τα έσοδα από το στοίχημα:

«Κάποια στιγμή ανακαλύψαμε τα λεφτά του στοιχήματος. Αυτό ήταν πρωτοβουλία του Παναθηναϊκού και μάλιστα υπήρξε επιθυμία άλλων ομάδων να μοιράζονται τα χρήματα ανάλογα με την εμπορικότητα. Εγώ επέμεινα να πάρουν όλες οι ομάδες από 2 εκατ. ευρώ και συμφώνησε και ο πρωθυπουργός. Τώρα αυτές έχουν έσοδα 5 εκατ. ευρώ και δεν είναι τόσο εξαρτημένες. Γιατί αλλιώς μία μικρή ομάδα δεν μπορεί να επιβιώσει αν δεν βρει έναν ισχυρό να την βοηθάει ποικιλοτρόπως».

Κλείνοντας, έστειλε μήνυμα για τα στημένα παιχνίδια:

«Ελπίζω να κινηθεί η κυβέρνηση για κάποιες μικρές ομάδες κι αυτό που γίνεται. Θα πάρουμε κι εμείς νομικές πρωτοβουλίες για να κυνηγήσουμε τα στημένα παιχνίδια».

Η συνέντευξη του Γιάννη Αλαφούζου βρίσκεται σε εξέλιξη, με το ενδιαφέρον των φίλων του Παναθηναϊκού στραμμένο στις επόμενες τοποθετήσεις του για την ομάδα και το μέλλον της.

