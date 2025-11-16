Γιάννης Αλαφούζος: Δείτε live την συνέντευξη για τον Παναθηναϊκό

# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Έφτασε η ημέρα της πολυαναμενόμενης συνέντευξης του Γιάννη Αλαφούζου, με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός να μιλά σήμερα, Κυριακή 16 Νοεμβρίου, ανοίγοντας όλα τα «χαρτιά» του για το σύλλογο. Η συζήτηση θα έχει συνολική διάρκεια περίπου δύο ωρών και θα είναι δομημένη έτσι ώστε να καλύψει όλο το φάσμα: το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του Παναθηναϊκού, αλλά και του ίδιου του διοικητικού ηγέτη της ομάδας.

Πώς θα είναι οργανωμένη η συζήτηση
Η δίωρη συνέντευξη θα χωριστεί σε πέντε θεματικές ενότητες, κάθε μία αφιερωμένη σε διαφορετικό μέρος της «πράσινης» πραγματικότητας. Σε κάθε ενότητα, οι έξι συμμετέχοντες δημοσιογράφοι θα έχουν δικαίωμα μίας ερώτησης. Η σειρά θα αλλάζει ανά ενότητα, ενώ υπάρχει το ενδεχόμενο να επιτραπούν και follow-up ερωτήσεις, ανάλογα με τις απαντήσεις του Γιάννη Αλαφούζου.

Ποιοι δημοσιογράφοι συμμετέχουν
Συντονιστής της συζήτησης θα είναι ο Πάνος Βόγλης, ενώ απέναντι από τον πρόεδρο της ΠΑΕ θα βρεθούν εκπρόσωποι των μεγαλύτερων αθλητικών μέσων της χώρας:

Δημήτρης Κωνσταντινίδης – gazzetta.gr
Παντελής Βλαχόπουλος – sport24.gr
Σήφης Βοτζάκης – ΕΡΑ ΣΠΟΡ
Βασίλης Παπαθεοδώρου – sdna.gr
Βάιος Τσούτσικας – Bwin ΣΠΟΡ FM 94,6
Μιχάλης Τσόχος – Cosmote TV, athletiko.gr

Πότε και πού θα μεταδοθεί
Η συνέντευξη θα ξεκινήσει στις 21:30 και θα μεταδοθεί με δύο τρόπους:

Μέσω ΣΚΑΪ Hybrid

Από το επίσημο κανάλι της ΠΑΕ Παναθηναϊκός στο YouTube

Η αποψινή παρουσία του Γιάννη Αλαφούζου αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον από τους φίλους του Παναθηναϊκού, καθώς για πρώτη φορά μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα θα τοποθετηθεί εκτενώς για όλα τα ζητήματα που απασχολούν την ομάδα.

