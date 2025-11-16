Ο Παναθηναϊκός AKTOR χρειάστηκε να φτάσει βαθιά στα αποθέματα ενέργειας και ψυχραιμίας του για να πάρει τη νίκη απέναντι στον Άρη Betsson, επικρατώντας με 82-77 στο κατάμεστο Telekom Center Athens, μπροστά σε περίπου 11.000 θεατές. Το παιχνίδι αποτέλεσε το κλείσιμο της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL και εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ, με τους «πράσινους» να επιστρέφουν από το -10 (41-51) του ημιχρόνου.

Το πρώτο μέρος: Ο Άρης «βομβάρδιζε» από τα 6.75

Ο Άρης Betsson έκανε εντυπωσιακό δεύτερο δεκάλεπτο, βρίσκοντας στόχο σε 10/13 τρίποντα μόνο στη συγκεκριμένη περίοδο και φτάνοντας συνολικά στο εξαιρετικό 11/18 στο πρώτο μέρος. Με την άμυνα του Παναθηναϊκού να παρουσιάζει σοβαρά κενά, οι φιλοξενούμενοι έτρεξαν το γήπεδο και σημείωσαν 13 πόντους στον αιφνιδιασμό, φτάνοντας στο +10 στο 20’.

Πρωταγωνιστές ο Ελάιτζα Μήτρου-Λονγκ με 12 πόντους / 4 ασίστ και ο Κουλμπόκα με 9 πόντους και 3 ριμπάουντ.

Η ανατροπή των «πρασίνων»

Με ένα επιμέρους 15-5, ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε σε 56-56 στο 26’30’’, όμως ο Άρης μπήκε μπροστά στο τελευταίο δεκάλεπτο (61-63). Εκεί, κρίσιμα τρίποντα από Σλούκα και Ναν άλλαξαν τον ρυθμό, με τον Παναθηναϊκό να περνάει μπροστά 72-71.

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ανέβασε τη διαφορά στο 75-71, o Ίνοκ απάντησε δύο φορές, όμως στα τελευταία λεπτά οι «πράσινοι» ήταν πιο ψύχραιμοι και κράτησαν τη νίκη.

Πρωταγωνιστές του Παναθηναϊκού

- Κέντρικ Ναν: 19 πόντοι, 4/11 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα

- Κένεθ Φαρίντ: 13 πόντοι, 9 ριμπάουντ

- Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: 7 πόντοι, 11 ριμπάουντ

- Σλούκας & Γκραντ: από 11 πόντους έκαστος, σκοράροντας σε κομβικά σημεία

Πρωταγωνιστής του Άρη



- Ελάιτζα Μήτρου-Λονγκ: 18 πόντοι με 6/9 τρίποντα (κανένας πόντος στην τελευταία περίοδο)



Τα δεκάλεπτα

23-15, 41-51, 61-63, 82-77

Οι διαιτητές

Παπαπέτρου – Θεονάς – Λόρτος

Ομαδικά στατιστικά

Παναθηναϊκός AKTOR

- 17/38 δίποντα

- 12/34 τρίποντα

- 12/17 βολές

- 43 ριμπάουντ (25 αμ., 18 επ.)

- 19 ασίστ

- 10 λάθη

- 8 κλεψίματα, 1 μπλοκ

Άρης Betsson

- 15/34 δίποντα

- 13/29 τρίποντα

- 8/10 βολές

- 37 ριμπάουντ (27 αμ., 10 επ.)

- 21 ασίστ

- 16 λάθη

- 7 κλεψίματα, 1 μπλοκ

Επόμενοι αγώνες

- Παναθηναϊκός AKTOR: εκτός έδρας με Μύκονο Betsson – 22/11, 16:00

- Άρης Betsson: εντός έδρας με Προμηθέα – 22/11, 18:15

