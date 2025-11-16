Ο Ολυμπιακός συνεχίζει ασταμάτητος στη Stoiximan GBL, περνώντας με χαρακτηριστική ευκολία από την Πάτρα. Οι Πειραιώτες επιβλήθηκαν του Προμηθέα με 64-88, φτάνοντας στο απόλυτο 7/7 στο πρωτάθλημα και δείχνοντας ξεκάθαρα ότι διαθέτουν το πιο πλήρες ρόστερ της λίγκας.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μοίρασε γενναιόδωρα τον χρόνο στους διαθέσιμους παίκτες, είδε την ομάδα του να “καθαρίζει” το παιχνίδι από νωρίς και παράλληλα να μην αντιμετωπίζει νέα προβλήματα τραυματισμών.

Πρωταγωνιστής ο Βεζένκοβ

Ο Σάσα Βεζένκοβ ήταν ο πιο αποτελεσματικός των Πειραιωτών:

18 πόντοι σε 20 λεπτά, με 8/10 δίποντα, έξι ριμπάουντ και σταθερή παρουσία κοντά στο καλάθι.

Το ματς είχε χαρακτήρα προπόνησης για αρκετούς βασικούς.

Ο Γουόκαπ και ο Μιλουτίνοβ αγωνίστηκαν λιγότερο από 12 λεπτά, ενώ ο Φουρνιέ έμεινε χαμηλά (11 λεπτά χωρίς σκορ, με 3 λάθη).

Παρά τα 31 ασίστ, ο Ολυμπιακός παρουσίασε ασυνήθιστη αστάθεια με 22 λάθη, ωστόσο το εξαιρετικό ποσοστό στα δίποντα (75%) κάλυψε κάθε αδυναμία στο τρίποντο (28%).

Εκτός αποστολής έμειναν οι Νιλικίνα, ΜακΚίσικ και οι τραυματίες Έβανς – Φαλ.

Προμηθέας: Πάλεψε, αλλά δεν άντεξε

Οι Πατρινοί έπεσαν στο 3-4 και αγωνίστηκαν χωρίς Γκρέι και Καραγιαννίδη.

Μετά το 18-23 του πρώτου δεκαλέπτου, ο Προμηθέας δέχτηκε ένα μεγάλο σερί και ουσιαστικά δεν μπόρεσε να ξαναμπεί στο παιχνίδι.

Ο κορυφαίος των γηπεδούχων ήταν ο Κένταλ Κόουλμαν, που σε 19 λεπτά έκανε εντυπωσιακό

double-double (11π., 10ρ.) με 4 κλεψίματα.

Τα στατιστικά που έκριναν το ματς

- Πόντοι στη ρακέτα: 54-32 υπέρ του Ολυμπιακού

- Πόντοι από λάθη αντιπάλου: 31-25

- Αιφνιδιασμός: 28-23

- Πάγκος: 49-31 για τους Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός επέβαλε τον ρυθμό του σε όλες τις κατηγορίες, κρατώντας τον Προμηθέα σε χαμηλά ποσοστά τριπόντου (5/27).

Τα δεκάλεπτα

12-19, 23-45, 46-68, 64-88

Επόμενοι αγώνες

Προμηθέας – Άρης, 22/11 (18:15)

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός, 23/11 (16:00)

