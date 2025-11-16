Ο Ολυμπιακός συνεχίζει ασταμάτητος στη Stoiximan GBL, περνώντας με χαρακτηριστική ευκολία από την Πάτρα. Οι Πειραιώτες επιβλήθηκαν του Προμηθέα με 64-88, φτάνοντας στο απόλυτο 7/7 στο πρωτάθλημα και δείχνοντας ξεκάθαρα ότι διαθέτουν το πιο πλήρες ρόστερ της λίγκας.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μοίρασε γενναιόδωρα τον χρόνο στους διαθέσιμους παίκτες, είδε την ομάδα του να “καθαρίζει” το παιχνίδι από νωρίς και παράλληλα να μην αντιμετωπίζει νέα προβλήματα τραυματισμών.
Πρωταγωνιστής ο Βεζένκοβ
Ο Σάσα Βεζένκοβ ήταν ο πιο αποτελεσματικός των Πειραιωτών:
18 πόντοι σε 20 λεπτά, με 8/10 δίποντα, έξι ριμπάουντ και σταθερή παρουσία κοντά στο καλάθι.
Το ματς είχε χαρακτήρα προπόνησης για αρκετούς βασικούς.
Ο Γουόκαπ και ο Μιλουτίνοβ αγωνίστηκαν λιγότερο από 12 λεπτά, ενώ ο Φουρνιέ έμεινε χαμηλά (11 λεπτά χωρίς σκορ, με 3 λάθη).
Παρά τα 31 ασίστ, ο Ολυμπιακός παρουσίασε ασυνήθιστη αστάθεια με 22 λάθη, ωστόσο το εξαιρετικό ποσοστό στα δίποντα (75%) κάλυψε κάθε αδυναμία στο τρίποντο (28%).
Εκτός αποστολής έμειναν οι Νιλικίνα, ΜακΚίσικ και οι τραυματίες Έβανς – Φαλ.
Προμηθέας: Πάλεψε, αλλά δεν άντεξε
Οι Πατρινοί έπεσαν στο 3-4 και αγωνίστηκαν χωρίς Γκρέι και Καραγιαννίδη.
Μετά το 18-23 του πρώτου δεκαλέπτου, ο Προμηθέας δέχτηκε ένα μεγάλο σερί και ουσιαστικά δεν μπόρεσε να ξαναμπεί στο παιχνίδι.
Ο κορυφαίος των γηπεδούχων ήταν ο Κένταλ Κόουλμαν, που σε 19 λεπτά έκανε εντυπωσιακό
double-double (11π., 10ρ.) με 4 κλεψίματα.
Τα στατιστικά που έκριναν το ματς
- Πόντοι στη ρακέτα: 54-32 υπέρ του Ολυμπιακού
- Πόντοι από λάθη αντιπάλου: 31-25
- Αιφνιδιασμός: 28-23
- Πάγκος: 49-31 για τους Πειραιώτες
Ο Ολυμπιακός επέβαλε τον ρυθμό του σε όλες τις κατηγορίες, κρατώντας τον Προμηθέα σε χαμηλά ποσοστά τριπόντου (5/27).
Τα δεκάλεπτα
12-19, 23-45, 46-68, 64-88
Επόμενοι αγώνες
Προμηθέας – Άρης, 22/11 (18:15)
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός, 23/11 (16:00)
Διαβάστε ακόμα: Εθνική Ελλάδος μπάσκετ: Με Παπανικολάου και Αντετοκούνμπο για το διπλό στην Πορτογαλία