Μαρία Σάκκαρη: Πρόωρος αποκλεισμός στο Roland Garros

Όπως συνέβη και πέρυσι, έτσι και στο εφετινό Roland Garros η Καρολίνα Μούχοβα απέκλεισε τη Μαρία Σάκκαρη, πριν από ένα χρόνο στον 2ο γύρο του Γαλλικού Όπεν, σήμερα με το… καλημέρα στο τουρνουά, με 2-0 σετ (7-6, 7-5).

Η αθλήτρια από την Τσεχία θα βρει απέναντί της στη συνέχεια την Νάντια Ποντόροσκα από την Αργεντινή (νο101 στον κόσμο), η οποία νωρίτερα επικράτησε με 2-0 της Γαλλίδας, Τζέσικα Πονσέ.

The winning smile @karomuchova7 upsets no.8 seed Maria Sakkari 7-6(5), 7-5 and moves on to the second round. #RolandGarros pic.twitter.com/XuiUocleOM