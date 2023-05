Χάκαραν τον επίσημο λογαριασμό του Μαραντόνα στο Facebook – Ξέρετε ότι έχω σκηνοθετήσει το θάνατό μου

Άγνωστοι χάκαραν τον επίσημο λογαριασμό του Ντιέγκο Μαραντόνα στο Facebook και έκαναν αναρτήσεις -ορισμένες εκ των οποίων προσβλητικές-, ενώ ανέφεραν πως το «δεξί χέρι του Θεού» έχει σκηνοθετήσει το θάνατο του.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, οι συγγενείς και η διευθυντική ομάδα του Μαραντόνα αντιμετώπισαν αμέσως την κατάσταση και επιβεβαίωσαν ότι επρόκειτο για χακάρισμα. Συνέστησαν επίσης στους ακόλουθους να αγνοήσουν οποιεσδήποτε αναρτήσεις έγιναν.

«Λυπούμαστε που σας ενημερώνουμε ότι ο επίσημος λογαριασμός του Ντιέγκο Μαραντόνα στο Facebook έχει υποστεί χακάρισμα», ανέφεραν σε σχετική ανακοίνωση.

«Εργαζόμαστε για να διορθώσουμε την κατάσταση το συντομότερο δυνατό», πρόσθεσαν στη συνέχεια.

Ορισμένες από τις αναρτήσεις ανέφεραν πως «ξέρετε ότι έχω σκηνοθετήσει το θάνατο μου» και ότι «ο Πελέ είναι το είδωλο μου», με τον κόσμο να μένει άναυδος από όσα διάβαζε.

