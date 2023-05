Final 4 Euroleague: Live ο τελικός του Ολυμπιακού με την Ρεάλ Μαδρίτης

H μεγάλη προσπάθεια των «ερυθρολεύκων» να κατακτήσουν το 4ο αστέρι στην ιστορία τους.

Στο Κάουνας ο Ολυμπιακός θέλει να γράψει ιστορία: να κατακτήσει την 4η Ευρωλίγκα. Έχοντας στο πλευρό του περίπου 8.000 φιλάθλους η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα σκοπεύει να κερδίσει για 3η φορά φέτος τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Στα 35 λεπτά αγώνα ο Ολυμπιακός προηγείται με 74-70.

Με την ολοκλήρωση του 3ου δεκαλέπτου ο Ολυμπιακός ήταν μπροστά στο σκορ με 63-59.

Στα 25 λεπτά του αγώνα το σκορ ήταν 57-52.

Το πρώτο ημίχρονο είχε λήξει 45-45.

Το πρώτο δεκάλεπτο είχε βρει τον Ολυμπιακό προηγούμενο με 24-17.

