Madrid Open: Στους 16 η Σάκκαρη - Νίκη με ανατροπή

Έστω κι αν χρειάστηκε μια μεγάλη ανατροπή, η Μαρία Σάκκαρη νίκησε την Ισπανίδα Ρεμπέκα Μασάροβα 2-1 σετ (3-6, 6-3, 6-3) για τον τρίτο γύρο του τουρνουά τένις της Μαδρίτης και προκρίθηκε στους «16» της διοργάνωσης.

Πλέον, η 27χρονη σταρ θα προσπαθήσει να πετύχει τρεις διαδοχικές νίκες στην ισπανική πρωτεύουσα για πρώτη φορά στην καριέρα της.

Η Μασάροβα ξεκίνησε επιθετικά και, εκμεταλλευόμενη το ασταθές σερβίς της Σάκκαρη, είχε διαδοχικές ευκαιρίες για μπρέικ και στο όγδοο μετά από δύο χαμένα σετ πόιντ στο 2-5 έκλεισε το πρώτο σετ.

Στο δεύτερο, συνέχισε να απειλεί κι έφτασε τα 13 χαμένα μπρέικ πόιντ, όμως η Σάκκαρη πέτυχε πρώτη μπρέικ και προηγήθηκε 3-1. Η Μασάροβα μείωσε σε 4-3, όμως η 27χρονη σημείωσε νέο μπρέικ κι έκλεισε το σετ με το σερβίς της.

Με τρία συνεχόμενα γκέιμ στη σειρά, η Σάκκαρη προηγήθηκε 4-1 στο τρίτο σετ. Η Μασάροβα πήρε δύο γκέιμ στη σειρά για το 4-3, όμως στο 5-3 η Ελληνίδα άσος πίεσε περισσότερο και, με νέο μπρέικ, έκανε το 6-3 και το 2-1 σετ.

After hours in Madrid @mariasakkari outlasts the Spaniard Masarova in a late night battle! Closing it out just past 1am local time.#MMOPEN pic.twitter.com/K7CAJBlOFT