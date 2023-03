Τον Μέσι πίσω στη Μπαρτσελόνα υπόσχεται ο Λαπόρτα - Θα κάνω τα πάντα για να γυρίσει ο Μέσι πίσω

Ο Λιονέλ Μέσι είναι η απόλυτη προτεραιότητα της Μπαρτσελόνα με τους «μπλαουγκράνα» να επιθυμούν διακαώς για την επιστροφή του Αργεντίνου άσου στην ομάδα που ανδρώθηκε και κατάφερε να γίνει ο κορυφαίος παίκτης του κόσμου.

Ο αντιπρόεδρος των Καταλανών, Ράφα Γιούστε, επιβεβαίωσε πως η Μπαρτσελόνα βρίσκεται σε επαφές για κάνει και πάλι κάτοικο Ισπανίας τον 35χρονο «μάγο» μετά από δύο χρόνια που αγωνίζεται στην Παρί Σεν Ζερμέν, βάζοντας κι άλλο… λάδι στη φωτιά.

Μάλιστα, όπως αποκαλύπτει ο δημοσιογράφος της καταλανικής «Sport», Νταβίντ Ρεβέρτερ, ο Ζουάν Λαπόρτα φέρεται να έχει πει σε ανθρώπους του στενού του κύκλου πως θα κάνει τα πάντα ώστε ο Μέσι πατήσει και πάλι το χορτάρι του «Κάμπ Νου».

«Θα κάνω τα πάντα για να γυρίσει ο Μέσι πίσω. Πρέπει να γυρίσει στην Μπάρτσα με οποιονδήποτε τρόπο», φαίνεται πως ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του ισχυρού άνδρα της Μπαρτσελόνα.

