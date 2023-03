Formula 1: Pole position ο Φερστάπεν

Η Red Bull κατάφερε να ξεχωρίσει στα πρώτα επίσημα δοκιμαστικά της σεζόν στη Formula 1, κάνοντας το 1-2 στο Μπαχρέιν, με τον Μαξ Φερστάπεν να παίρνει την pole position για το πρώτο Grand Prix της σεζόν.

Ο Μαξ Φερστάπεν μπήκε με φόρα στο νέο πρωτάθλημα της Formula 1. Μετά τις back to back κούπες του, ο πιλότος της Red Bull πήρε την pole position για το Grand Prix του Μπαχρέιν, το πρώτο της νέας αγωνιστικής σεζόν.

Ο Ολλανδός αλλά και ο ομόσταυλός του, Σέρχιο Πέρεζ, ήταν οι μοναδικοί που κατάφεραν να κατέβουν κάτω από το 1.30.00 και έτσι η Red Bull θα βρεθεί στις δυο πρώτες θέσεις, στην εκκίνηση για το Grand Prix του Μπαχρέιν.

Ακολούθησαν οι δύο Ferrari των Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ, ενώ παρά τις προσδοκίες που υπήρχαν, ο Αλόνσο έμεινε πέμπτος, πραγματοποιώντας μόλις μια προσπάθεια στο Q3.

PROVISIONAL CLASSIFICATION



Here's how everyone crossed the line in our first qualiying session of the season!#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/tUOEzkNvjW