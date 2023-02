Ολυμπιακός: Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα στον Μαρσέλο

Ο Ολυμπιακός έλυσε τη συνεργασία του με τον Μαρσέλο, έπειτα από λίγους μήνες κοινής πορείας.

Με μήνυμα του στα social media, η ΠΑΕ Ολυμπιακός αποχαιρέτησε τον Βραζιλιάνο σούπερ σταρ, Μαρσέλο, ο οποίος δεν μπόρεσε να προσφέρει τα αναμενόμενα στην ομάδα του Πειραιά.

The entire #Olympiacos family would like to thank @MarceloM12 for his cooperation and presence in Olympiacos. The time he stayed with us was brief but enough to create everlasting bonds. He knows that in Greece, in Piraeus he will always have friends!#Marcelo #M12 #ThankYou pic.twitter.com/mo4r3kvrsW