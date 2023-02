Μαρία Σάκκαρη: Δεν κατάφερε να περάσει στον τελικό του Qatar Open - Έχασε με 2-1 από την Πεγκούλα

Η Μαρία Σάκκαρη (Νο 7) έχασε με 6-2, 4-6, 6-1 από την Τζέσικα Πεγκούλα (Νο 3) στα ημιτελικά του Qatar Open. Η Αμερικανίδα θα αναμετρηθεί στον τελικό του τουρνουά με τη νικήτρια της αναμέτρησης ανάμεσα στην Πολωνή Ίγκα Σβιάτεκ και τη Ρωσίδα Βερόνικα Κουντερμέρτοβα.

Ηταν ένα παιχνίδι με πάρα πολλά αβίαστα λάθη, που επί της ουσίας μόνο αβίαστα δεν ήταν καθώς επικρατούσε πολύ δυνατός αέρας που άλλαζε συνεχώς κατεύθυνση και δυναμική στο μπαλάκι. Η Αμερικανίδα ωστόσο ήταν αυτή που προσαρμόστηκε καλύτερα στις καιρικές συνθήκες (εκτός του αέρα επικρατούσε και κρύο) και πήρε τη νίκη και το εισιτήριο για τον τελικό έχοντας στο ματς 9 break (5 είχε η Σάκκαρη).

Η Πεγκούλα… υπολόγισε καλύτερα τον αέρα και έκανε το 1-0

Με τρεις ευκαιρίες στο πρώτο γκέιμ, η Πεγκούλα έφτασε στο break και έκανε το 1-0 και η Σάκκαρη άντεξε μόνο στο δεύτερο service game της, όταν και μείωσε σε 2-1.

Αδυνατούσε να βρει ρυθμό με αυτόν τον αλλοπρόσαλλο αέρα, την ώρα που η Αμερικανίδα σέρβιρε εξαιρετικά και έφτασε με δεύτερο break στο 4-1.

Η Σάκκαρη μείωσε με break σε 4-2 εκμεταλλευόμενη τον αέρα που ήταν υπέρ της. Ομως το Νο3 του κόσμου έκανε και τρίτο break και πήγε να σερβίρει για το σετ με το υπέρ της 5-2, κλείνοντας το σετ με ένα λάθος της Μαρίας, από τα 16 αβίαστα που είχε στο πρώτο σετ.

Αντέδρασε την κατάλληλη στιγμή και ισοφάρισε η Σάκκαρη

Με τον ίδιο τρόπο άρχισε και το δεύτερο σετ. Break της Πεγκούλα που κράτησε το σερβίς της για το 2-0, με την Σάκκαρη να μειώνει σε 2-1 χάρη σε δύο καλά σερβίς της.

Η Σάκκαρη βρήκε λίγο ρυθμό στα χτυπήματά της και στις συνθήκες του αγώνα, παίρνοντας πίσω το break (2-2). Ομως ξανά η Αμερικανίδα πήρε πίσω το break και έκανε το 3-2, κάνοντας δύσκολη τη ζωή της Μαρίας.

Η Μαρία είχε άλλα δύο break point, ωστόσο δεν τα αξιοποίησε και η Πεγκούλα έφτασε στο 4-2.

Η Σάκκαρη δεν το έβαλε ωστόσο και έκανε την ανατροπή. Αφού κράτησε το σερβίς της, έπαιξε με πολύ υπομονή στα χτυπήματά της στο σερβίς της Πεγκούλα, κυνηγώντας τα λάθη της αντιπάλου της. Τα λάθη ήρθαν και ισοφάρισε σε 4-4, για να φτάσει για πρώτη φορά να προηγηθεί με 5-4 και να στείλει την Αμερικανίδα να σερβίρει για να μείνει στο σετ.

Κι εκεί προσπάθησε να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι είχε υπέρ της τον αέρα και το έκανε, καθώς στην δεύτερη ευκαιρία που είχε με set point, η Πεγκούλα έκανε διπλό λάθος και ήρθε το 1-1!

BRILLIANT Jessica @JLPegula rallies past Sakkari 6-2, 4-6, 6-1 to reach her first singles final of 2023!#QatarTennis pic.twitter.com/qdW69hPiIn