Σοκ: Νεκρός ποδοσφαιριστής από σφαίρα στο κεφάλι

Σοκαριστική είδηση, καθώς ο Βολκάν Καχραμάν, που στο παρελθόν αγωνίστηκε στην Ξάνθη, δέχτηκε πυροβολισμό στο κεφάλι και έφυγε από την ζωή σε ηλικία 43 ετών!

Ο άτυχος άντρας, όπως μεταδίδουν τα Μέσα της Αυστρίας, πυροβολήθηκε από γνώριμο πρόσωπο, με το οποίο μάλιστα βρισκόταν νωρίτερα σε καφετέρια στην περιοχή Ζίμερινγκ της Βιέννης.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο δράστης, ονόματι Ορχάν και επιχειρηματίας στον χώρο του ποδοσφαίρου, αυτοκτόνησε αμέσως μετά τη δολοφονία.

Ο Καχραμάν φόρεσε τη φανέλα της Ξάνθης τον Ιανουάριο του 2004, όταν κι έφτασε ως ελεύθερος από την Αούστρια Βιέννης. Στην ελληνική ομάδα αγωνίστηκε για έναν χρόνο, καταγράφοντας συνολικά έξι συμμετοχές.

Μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια της καριέρας του αγωνίστηκε σε Σάλτσμπουργκ, Εξέλσιορ και Φέγενορντ.

Δείτε την ανάρτηση:

Die richtigen Worte in so einer Situation gibt es nicht.



Als Verein bleibt uns nur, der Familie von Volkan Kahraman unser Beileid auszusprechen.

Wir sind in Gedanken und Gebeten bei euch.



Ruhe in Frieden.

Vater. Ehemann. Trainer. Obmann. Legende. Freund ! pic.twitter.com/m2luCoAMJz