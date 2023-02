Χρόνια πολλά στον Παναθηναϊκό μας! Η UEFA θυμήθηκε τα γενέθλια του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός γιορτάζει 115 χρόνια ζωής και η UEFA έκανε μια… special ανάρτηση για τα γενέθλια του «τριφυλλιού».

Η UEFA δεν ξέχασε αυτή τη σημαντική ημέρα! Εκατόν δεκαπέντε χρόνια συμπληρώνονται (03/02) από την ίδρυση του Παναθηναϊκού. Στις 3 Φεβρουαρίου 1908, η ιδέα των νέων εκείνης της εποχής είχε ως συνέπεια την ίδρυση του ΠΟΑ (Ποδοσφαιρικός Όμιλος Αθηνών) και μετά από μερικά χρόνια τη μετονομασία του σε ΠΑΟ (Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος).

«Συμπληρώνοντας 115 χρόνια ζωής ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του όλες τις σημαντικές προκλήσεις. Βραχυπρόθεσμες αλλά και μακροπρόθεσμες.

Η βαριά κληρονομιά της ανυπέρβλητης ιστορίας του συλλόγου δημιουργεί την αέναη υποχρέωση σε όλους εμάς τους πιστούς συνοδοιπόρους του να κρατάμε ψηλά τη σημαία του Παναθηναϊκού. Και βέβαια πάνω απ’ όλα να διατηρηθεί άσβεστη η σπίθα για τις νέες και τις επόμενες γενεές φιλάθλων!



Χρόνια πολλά στον Παναθηναϊκό μας! «Σύλλογος μεγάλος δεν υπάρχει άλλος, δεν υπάρχει άλλος πιο δυναμικός και χιλιάδες φίλοι μόλις δουν Τριφύλλι, «ζήτω», λένε ο Παναθηναϊκός» αναφέρεται -μεταξύ άλλων- στην ιστοσελίδα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Μέσω του λογαριασμού της στο Twitter για το Europa League, η UEFA έκανε μια«πράσινη» ανάρτηση, αναφέροντας: «ένας σύλλογος με μαγικές στιγμές». Μάλιστα, κάλεσε το κοινό να πάρει θέση για το πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα του «τριφυλλιού» στη διοργάνωση.

A club with magic moments...



Which is @paofc_'s most impressive #UEL result ever?#FlashbackFriday pic.twitter.com/vFKzRaHKuR