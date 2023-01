Ο βασιλιάς του Australian Open, Νόβακ Τζόκοβιτς, επέστρεψε στον θρόνο του. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα έπλεξε το εγκώμιο του Σέρβου τενίστα, λέγοντας ότι ο Τζόκοβιτς «είναι ο σπουδαιότερος παίκτης που έχει κρατήσει ποτέ ρακέτα τένις».

«Μιλάει μόνη της η πορεία σου, ό,τι έχεις πετύχει έως τώρα», είπε ο Τσιτσιπάς.

«Είναι όλα στους αριθμούς. Συγχαρητήρια. Όχι μόνο στον εαυτό σου, αλλά και στο ότι έχεις μια τέτοια υποστηρικτική οικογένεια. Ξέρεις, νομίζω ότι είναι πολύ παρόμοιος ο τρόπος που μεγαλώσαμε γύρω από το τένις, οπότε ήταν ένα απίστευτο ταξίδι για σένα, οπότε θαυμάζω αυτό που έκανες για το άθλημά μας. Νομίζω ότι με κάνεις καλύτερο παίκτη όταν είμαι στο γήπεδο, άρα σε ευχαριστώ» συνέχισε ο Έλληνας πρωταθλητής.

"He is the greatest that has ever held a tennis racquet."@steftsitsipas • @DjokerNole • #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/VDvVI9r8RP