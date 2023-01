Τσιτσιπάς για Τζόκοβιτς: Είναι ο σπουδαιότερος που έχει κρατήσει ποτέ ρακέτα

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς υποκλίθηκε στον θρυλικό Νόβακ Τζόκοβιτς μετά το τέλος του τελικού του Australian Open, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον σπουδαιότερο που έχει κρατήσει ποτέ ρακέτα.

«Νόβακ δεν ξέρω τι να πω νομίζω ότι τα κατορθώματα σου μιλούν από μόνα τους είναι τόσο μεγάλοι οι αριθμοί συγχαρητήρια, όχι μόνο σε σένα και στην οικογένεια σου.

Είναι πανομοιότυπος ο τρόπος που μεγαλώσαμε, εκτιμώ ότι έχεις κάνει για το άθλημα, ήσουν καλύτερος στο κορτ, σε ευχαριστώ.

Είχα το προνόμιο να παίξω πολύ έντομα παιχνίδια, να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου, απέναντι σε έναν παίκτη που είναι από τους σπουδαιότερους που έχει βγάλει το άθλημα μας.

Είναι ο σπουδαιότερος που έχει κρατήσει ποτέ ρακέτα. Δεν το έχω κάνω έως τώρα, αλλά θέλω να σε ευχαριστήσω που έχεις ωθήσει το άθλημα μας και οδηγεί κάθε αθλητή που ασχολείται με το τένις να βελτιώνεται.

Δεν είναι εύκολο να χάνω έναν ακόμα τελικό σε γκραν σλαμ, αλλά θέλω να επιστρέψω και να δουλέψω σκληρά. Θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα μου που δουλεύουμε σκληρά. Είμαι χαρούμενος που έχω υποστηρικτικούς ανθρώπους δίπλα μου που έχουν τις ίδιες φιλοδοξίες με μένα και τους Έλληνες φιλάθλους που πάντα με κάνουν να αισθάνομαι σαν να βρίσκομαι στην πατρίδα μου.

Τελευταία θέλω να πω ότι κάθε φορά που επιστρέφω στην Αυστραλία φέρνει πολλές θετικές αναμνήσεις θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι εμπλέκονται στη διοργάνωση από μπολ κιντς έως τους φορντιστές, η δουλειά σας είναι δύσκολη και τη σεβόμαστε πολύ, ακόμα και αν δεν το δείχνουμε την ώρα που αγωνιζόμαστε, τη σεβόμαστε πολύ. Ευχαριστούμε και τους χορηγούς γιατί χωρίς εσάς δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό. Ελπίζω να σας δω την επόμενη χρονιά», δήλωσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

"He is the greatest that has ever held a tennis racquet."@steftsitsipas • @DjokerNole • #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/VDvVI9r8RP