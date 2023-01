Θρίαμβος για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Australian Open: Προκρίθηκε στον τελικό

Απόλυτα συνεπής και στην 6η του μάχη στο Australian Open αποδείχθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Νίκησε με 3-1 σετ τον Κάρεν Κατσάνοφ (7-6, 6-4, 6-7, 6-3) στον πρώτο ημιτελικό και πανηγύρισε με τους Έλληνες ομογενείς που τον στήριξαν γι΄ άλλη μια φορά στη Μελβούρνη την «παρθενική» του πρόκριση στο μεγάλο τελικό της Κυριακής (27/01), όπου θ΄ αντιμετωπίσει το νικητή του ζευγαριού που θ΄ ακολουθήσει (10:30), Τζόκοβιτς-Πολ.

Λίγο πριν κλείσει τα 25 του χρόνια ο κορυφαίος τενίστας όλων των εποχών διατήρησε την εξαιρετική παράδοση που έχει απέναντι στο Ρώσο αντίπαλό του, τον οποίο νίκησε για 6η φορά, όσες έχουν συναντηθεί μέχρι τώρα στα κορτ.

Σε δύο 24ωρα θα διεκδικήσει τον πρώτο Grand Slam τίτλο στην καριέρα του, στη δεύτερη παρουσία του σε ανάλογο τελικό, μετά από εκείνον του Roland Garros το 2021, όταν είχε ηττηθεί με 3-2 από το Νόβακ Τζόκοβιτς.

A sizzling semifinal ends in Greek glory @steftsitsipas overcomes a valiant Karen Khachanov to reach his first #AusOpen final.



It ends 7-6(2) 6-4 6-7(6) 6-3 #AO2023 pic.twitter.com/jsik2uaovL