Σοκ στο NFL: Σε κρίσιμη κατάσταση 24χρονος έπειτα από σύγκρουση με αντίπαλο παίκτη – Προσοχή σκληρό βίντεο

Το παιχνίδι διεκόπη, κάτι που χαρακτηρίζεται σπάνιο για αγώνες του NFL

Δραματικές εικόνες μεταδόθηκαν από αγώνα του αμερικανικού ποδοσφαίρου καθώς ο 24χρονος αμυντικός Νταμάρ Χάμλιν κατέρρευσε λόγω σύγκρουσης με τον παίκτη της αντίπαλης ομάδας, Τι Χίγκινς κατά τη διάρκεια του πρώτου δεκαλέπτου του αγώνα.

Ο Xάμλιν φάνηκε να δέχτηκε χτύπημα στον θώρακα από το κράνος του Χίγκινς. Ο 24χρονος αρχικά στάθηκε όρθιος, όμως δευτερόλεπτα μετά κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο, όπως σημειώνει το BBC.

Γιατροί έσπευσαν για τις πρώτες βοήθειες, ενώ στο γήπεδο μπήκε και ασθενοφόρο για να μεταφέρει τον 24χρονο αθλητή στο νοσοκομείο.

Συμπαίκτες του Χάμλιν, ξέσπασαν σε κλάματα, ενώ οι παίκτες και των δύο ομάδων γονάτισαν για να προσευχηθούν.

Το πλήθος των θεατών παρέμεινε σιωπηλό κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας.

Οι διοργανωτές έλαβαν την απόφαση να διακόψουν επίσημα το παιχνίδι, κάτι που χαρακτηρίζεται σπάνιο για αγώνες του NFL.

Οι δύο ομάδες συγκαταλέγονται στους κορυφαίους διεκδικητές του Super Bowl φέτος, με την αναμέτρηση να μεταδίδεται σε ζώνη υψηλής τηλεθέασης, το βράδυ της Δευτέρας στην προτελευταία εβδομάδα του αμερικανικού πρωταθλήματος.

Το σκορ πάγωσε στο 7-3 υπέρ της ομάδας Σινσινάτι Μπένγκαλς, έναντι των Μπάφαλο Μπιλς.

Ο Χάμλιν, γέννημα θρέμμα του McKees Rock της Πενσυλβάνια, σπόυδασε στο Πανεπιστήμιο του Πίτσμπουργκ προτού ενταχθεί στους Bills το 2021.

Έχει επίσης αποσπάσει επαίνους για τη διοργάνωση φιλανθρωπικών αγώνων στη γενέτειρά του.

Η Κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Kathy Hochul είπε: «Προσευχόμαστε για τον Damar Hamlin. Οι καρδιές μας είναι με την οικογένειά του, τους αγαπημένους του και ολόκληρη την ομάδα του Buffalo Bills.».

One of the freaky things about the Damar Hamlin hit is that it looked so routine. Blow to the upper chest. Slight glance off the helmet. Then he stands up and completely collapses. Disturbing stuff. #PrayersforHamlin pic.twitter.com/YhO09uPpZO