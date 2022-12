Πελέ: Το συγκινητικό βίντεο της FIFA – Αναπαύσου εν ειρήνη αιώνιε Βασιλιά

O μεγάλος ποδοσφαιριστής, το σύμβολο για χιλιάδες λάτρεις του ποδοσφαίρου σε όολκληρη την υφήλιο πέρασε στην αιωνιότητα. Η FIFA δεν θα μπορούσε να μην αποχαιρετήσει.

«Πελέ, ο μόνος που κέρδισε τρεις φορές το Παγκόσμιο Κύπελλο. Ένας θρύλος του παιχνιδιού μας. Αναπαύσου εν ειρήνη αιώνιε Βασιλιά».

Με τα λόγια αυτά συνόδευσε η FIFA το συγκινητικό βίντεο, που ετοίμασε στην προσπάθειά της να τιμήσει το μεγαλείο του Βραζιλιάνου, που άφησε την τελευταία του πνοή.

Ο μεγάλος Πελέ άγησε την τελευταία του πνοή, σε ηλικία 82 ετών, βυθίζοντας στη θλίψη τον παγκόσμιο αθλητισμό

Pelé, the only man to win the #FIFAWorldCup three times.



A legend of our game.



Rest in peace, the Eternal King. pic.twitter.com/1MS3DPxPDF