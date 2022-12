Λιονέλ Μέσι: Ξεσαλώνει υπό τους ήχους του Muchachos

Eδώ και 10 μέρες διασκεδάζουν οι Αργεντίνοι μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ 2022 στο Κατάρ. Ανάμεσά τους και ο αρχηγός της ομαδας, Λιονέλ Μέσι που οδήγησε την «Αλμπισελέστε» να ράψει το τρίτο της αστέρι στη φανέλα.

Ο «Pulga» βρέθηκε στο Ροζάριο για τις Χριστουγεννιάτικες διακοπές του και όπως φαίνεται πως περνάει καταπληκτικά.

Ο αρχηγός της Αργεντινής εθεάθη σε ένα πάρτι να χορεύει στο ρυθμό του «Muchachos», το τραγούδι που έγινε σύνθημα στα χείλια εκατομμυρίων συμπατριωτών στο δρόμο για το τρίτο αστέρι.



Το βίντεο με το χορό του Μέσι έγινε γρήγορα viral στα social media.

Lionel Messi is living his best life.pic.twitter.com/tYdrwwkRHy