Τι να περιμένετε από το Μουντιάλ του 2026: Ο αριθμός ομάδων, οι τόποι διεξαγωγής και τα σενάρια για τους ομίλους

Λίφτινγκ στο Μουντιάλ του 2026 ετοιμάζει η FIFA. Οι αλλαγές και τα σενάρια για τη σπουδαία διοργάνωση.



Το Μουντιάλ του Κατάρ, ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα της ιστορίας, ολοκληρώθηκε και από το 2026 το Παγκόσμιο Κύπελλο γυρίζει σελίδα αφού θα είναι πιο διευρυμένο.

Ειδικότερα, ενώ όλοι οι αγώνες αυτή τη φορά διεξήχθησαν σε απόσταση μιας ώρας ο ένας από τον άλλο, το επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο θα διεξαχθεί σε τρία έθνη - τον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Μεξικό.

Και θα είναι μια διευρυμένη διοργάνωση, με 16 επιπλέον ομάδες να συμμετέχουν, που σημαίνει περισσότερους αγώνες.

Ωστόσο, το τουρνουά θα εξακολουθήσει να διεξάγεται μέσα σε πέντε εβδομάδες από τα μέσα Ιουνίου 2026.

Θα τεθούν ερωτήματα σχετικά με το μέγεθος των ταξιδιών που θα πρέπει να κάνουν οι παίκτες και οι φίλαθλοι, καθώς το τουρνουά θα διεξαχθεί σε 11 πόλεις των ΗΠΑ, μαζί με τρεις εγκαταστάσεις στο Μεξικό και δύο στον Καναδά.

Επομένως, η βιωσιμότητα θα είναι ένα σημαντικό ζήτημα με τον σημαντικό αριθμό πτήσεων που απαιτούνται για τη μεταφορά των ομάδων, των φιλάθλων, των μέσων ενημέρωσης και των αξιωματούχων της FIFA σε τρεις χώρες.

Γιατί το 2026 θα υπάρχουν περισσότερες ομάδες από ποτέ άλλοτε;

Η FIFA επεκτείνει την επόμενη τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανδρών από 32 σε 48 ομάδες.

Αυτό σημαίνει ότι θα προκύψουν περισσότερα χρήματα από χορηγίες, εμπορεύματα, πωλήσεις εισιτηρίων και τηλεοπτικά έσοδα, με τη Fifa να αναμένει να κερδίσει 11 δισ. δολάρια κατά τη διάρκεια του τετραετούς κύκλου μέχρι τον Δεκέμβριο του 2026.

Στο επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο αναμένονται μεγάλα πλήθη, καθώς η δημοτικότητα του ποδοσφαίρου στη Βόρεια Αμερική συνεχίζει να αυξάνεται.

Η FIFA προβλέπει ότι έως και 5,5 εκατομμύρια φίλαθλοι θα παρακολουθήσουν το επόμενο τουρνουά, ξεπερνώντας το ρεκόρ των 3,6 εκατομμυρίων οπαδών που παρακολούθησαν αγώνες το 1994, όταν ο μέσος όρος προσέλευσης σε κάθε παιχνίδι ήταν 68.000.

Η διοργανώτρια αρχή ισχυρίζεται ότι μεγάλο μέρος των αυξημένων κερδών θα αναδιανεμηθεί για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο, με έργα που περιλαμβάνουν επενδύσεις για την επέκταση του παιχνιδιού.

Η διευρυμένη μορφή θα αυξήσει τον αριθμό των διαγωνιζόμενων ομάδων από την Αφρική και την Ασία.

Το 2022, υπήρχαν συνολικά 11 ομάδες από τις δύο συνομοσπονδίες στους τελικούς - συμπεριλαμβανομένου του Κατάρ, το οποίο προκρίθηκε αυτόματα ως οικοδέσποινα χώρα, και της Αυστραλίας, η οποία συμμετείχε στα ασιατικά προκριματικά και στη συνέχεια νίκησε το Περού σε διηπειρωτικά πλέι οφ.

Το 2026, θα υπάρχουν τουλάχιστον 17 ομάδες από τις δύο συνομοσπονδίες - και θα μπορούσαν να είναι μέχρι και 19, ανάλογα με το ποιες δύο χώρες θα κερδίσουν στα διηπειρωτικά πλέι οφ έξι ομάδων για τα τελικά.

Τουλάχιστον έξι ομάδες της Concacaf θα προκριθούν στο Παγκόσμιο Κύπελλο, συμπεριλαμβανομένων του Καναδά, του Μεξικού και των Ηνωμένων Πολιτειών ως οικοδεσπότες - και η ομοσπονδία θα έχει επίσης δύο ομάδες στα πλέι οφ.

Πού θα διεξαχθούν οι αγώνες το 2026;

Τα 16 γήπεδα ανακοινώθηκαν τον Ιούνιο, με όλα τα γήπεδα να έχουν ήδη κατασκευαστεί και με την πλειονότητα των γηπέδων μεγάλης χωρητικότητας να χρησιμοποιούνται από τις ομάδες του NFL στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ορισμένα από τα γήπεδα θα αναβαθμιστούν πριν από το 2026 και σε ορισμένα θα χρειαστεί να τοποθετηθεί χλοοτάπητας, καθώς ο τεχνητός χλοοτάπητας δεν επιτρέπεται από τη FIFA.

Όπως έχει διαμορφωθεί το Παγκόσμιο Κύπελλο για το 2026 θα διεξαχθούν 80 αγώνες σε όλο το τουρνουά - αν και αυτό θα μπορούσε ακόμα να αλλάξει.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα φιλοξενήσουν 60 αγώνες, συμπεριλαμβανομένων όλων των αγώνων από τα προημιτελικά και μετά, ενώ οι γειτονικές χώρες Καναδάς και Μεξικό θα φιλοξενήσουν από 10 αγώνες.

Τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Μεξικό έχουν φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο στο παρελθόν - αλλά οι περισσότεροι χώροι διεξαγωγής το 2026 θα είναι διαφορετικοί. Οι ΗΠΑ δεν θα χρησιμοποιήσουν κανένα από τα γήπεδα του 1994, ενώ το Μεξικό έχει μόνο ένα γήπεδο από το 1970 και το 1986 - το εμβληματικό Estadio Azteca στην Πόλη του Μεξικού.

Οι χώροι διεξαγωγής για το 2026 είναι οι εξής:

Ηνωμένες Πολιτείες

Νέα Υόρκη/Νιου Τζέρσεϊ (στάδιο MetLife)

Λος Άντζελες (SoFi Stadium)

Ντάλας (Στάδιο AT&T)

Σαν Φρανσίσκο (Levi's Stadium)

Μαϊάμι (Hard Rock Stadium)

Ατλάντα (στάδιο Mercedes-Benz)

Σιάτλ (Lumen Field)

Χιούστον (NRG Stadium)

Φιλαδέλφεια (Lincoln Financial Field)

Κάνσας σίτι, Μιζούρι (Arrowhead Stadium)

Βοστώνη/Foxborough (Gillette Stadium)

Καναδάς

Τορόντο (BMO Field)

Βανκούβερ (BC Place Stadium)

Μεξικό

Γκουανταλαχάρα (Estadio Akron)

Πόλη του Μεξικού (Azteca Stadium)

Μοντερέι (BBVA Bancomer Stadium)

Η γεωγραφική κατανομή του επόμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, αλλά είναι πιθανό οι ομάδες να δώσουν τους αγώνες της φάσης των ομίλων σε περιφερειακές ζώνες.

Υπάρχουν τρεις κύριες ομάδες χώρων διεξαγωγής, οι οποίες θα βοηθήσουν στη μείωση των απαιτούμενων ταξιδιών, τουλάχιστον για ένα μέρος του τουρνουά.

Δυτική περιοχή:

Βανκούβερ

Σιάτλ

Περιοχή του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο

Λος Άντζελες

Γκουανταλαχάρα



Κεντρική περιοχή:

Κάνσας Σίτι

Ντάλας

Ατλάντα

Χιούστον

Μοντερέι

Πόλη του Μεξικού

Ανατολική Περιφέρεια:

Τορόντο

Βοστώνη

Φιλαδέλφεια

Μαϊάμι

Νέα Υόρκη/Νιου Τζέρσεϊ



Πώς θα διαμορφωθούν οι τελικοί του 2026;

Η τελική απόφαση θα ληφθεί από το Συμβούλιο της FIFA το 2023.

Η αρχική προτιμώμενη επιλογή ήταν να υπάρχουν 16 όμιλοι των τριών ομάδων. Κάθε ομάδα θα έπαιζε δύο παιχνίδια ομίλων, αντί για τρία, με τις δύο πρώτες ομάδες να προχωρούν σε μια νέα φάση των 32.

Αλλά το μειονέκτημα σε αυτό θα μπορούσε να είναι ότι οι δύο ομάδες που θα έπαιζαν στον τελευταίο αγώνα θα μπορούσαν να παίξουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα για να στείλουν και τις δύο ομάδες μέσα. Αυτό φέρεται να συνέβη το 1982, όταν η Δυτική Γερμανία και η

Αυστρία προκρίθηκαν εις βάρος της Αλγερίας στη λεγόμενη «ντροπή της Χιχόν».

Δεδομένης της επιτυχίας της μορφής των ομίλων τεσσάρων ομάδων το 2022, η δομή για το 2026 θα επανεξεταστεί, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Fifa Τζιάνι Ινφαντίνο.

«Πρέπει να πω ότι μετά από αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο και την επιτυχία των ομίλων των τεσσάρων, πρέπει να επανεξετάσουμε ή να ξανασυζητήσουμε τη μορφή, αν θα πάμε για 16 ομίλους των τριών ή 12 ομίλους των τεσσάρων».

Οι ενδείξεις δείχνουν ότι θα καταλήξει σε 12 ομίλους των τεσσάρων.

Ένα άλλο ενδεχόμενο, αν και μάλλον απίθανο, είναι να μην επιτρέπεται να λήξουν ισόπαλοι οι αγώνες των ομίλων. Αν οι ομάδες ήταν ισόπαλες μετά από 90 λεπτά, το αποτέλεσμα θα μπορούσε να κριθεί με πέναλτι, χωρίς να χρειαστεί παράταση.

Πού θα διεξαχθεί ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026;

Αυτή η απόφαση δεν έχει ληφθεί ακόμη, αλλά θα ληφθεί μέσα στο επόμενο έτος αναφέρει το BBC.

Το επικρατέστερο για να φιλοξενήσει τον τελικό είναι το MetLife Stadium στο East Rutherford του New Jersey, το οποίο έχει χωρητικότητα 82.500 θέσεων και φιλοξενεί τις ομάδες NFL New York Giants και New York Jets.

Το Azteca στο Μεξικό έχει προταθεί ως πιθανός οικοδεσπότης του εναρκτήριου αγώνα.

Και οι δύο χώροι είναι υποψήφιοι για να φιλοξενήσουν τον τελικό του 2026, αλλά ο πρόεδρος της Fifa δήλωσε ότι το διοικητικό όργανο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου θα πάρει το χρόνο του για την τελική απόφαση.

«Υπάρχουν ακόμη κάποιες συζητήσεις που πρέπει να γίνουν και σίγουρα θα επιλέξουμε τις καλύτερες πόλεις για την έναρξη και τον τελικό», δήλωσε ο Ινφαντίνο.

«Αλλά κάθε αγώνας θα είναι σαν τελικός σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο».

Και τι θα γίνει με το 2030;

Αυτό θα είναι μια ειδική διοργάνωση για τα εκατό χρόνια, 100 χρόνια από το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA στην Ουρουγουάη, στο οποίο συμμετείχαν μόλις 13 ομάδες.

Η Ουρουγουάη ισχυρίζεται εδώ και καιρό ότι θα πρέπει να της ανατεθεί το τουρνουά, ενδεχομένως σε κοινή υποψηφιότητα με την Αργεντινή.

Η Ισπανία και η Πορτογαλία ελπίζουν να προταθούν από την Uefa, αλλά η Αγγλία εγκατέλειψε το ενδιαφέρον της υπέρ της υποψηφιότητας για το Uefa Euro 2028 μαζί με τη Σκωτία, την Ουαλία, τη Βόρεια Ιρλανδία και τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας.

Η Σαουδική Αραβία θα μπορούσε να είναι ένας άλλος πιθανός υποψήφιος, αν και αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ένα ακόμη χειμερινό τουρνουά λόγω των υψηλών θερμοκρασιών του καλοκαιριού στη Μέση Ανατολή.

Η απόφαση για τους οικοδεσπότες του τουρνουά του 2030 θα ληφθεί από το Συμβούλιο της FIFA το 2024.

