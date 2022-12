Αργεντινή: Στον αστερισμό του Μέσι η χώρα – Η Κεντρική Τράπεζα σχεδιάζει να βάλει το πρόσωπό του σε χαρτονόμισμα

Aκούγεται απίστευτο αλλά η Κεντρική Τράπεζα της Αργεντινής σκέφτεται να τυπώσει το πρόσωπο του Λιονέλ Μέσι, σε χαρτονόμισμα αξίας 1.000 πέσος.

Οι πανηγυρισμοί για το τρίτο Παγκόσμιο Κύπελλο στην Αργεντινή δεν σταματούν και δικαιολογημένα, αφού πρόκειται για τον πρώτο τίτλο της «Αλμπισελέστε» μετά από 36 χρόνια.

Μάλιστα οι αρχές της της Κεντρικής Τράπεζας της Δημοκρατίας της Αργεντινής εξέταζαν τις επιλογές για τον εορτασμό της κούπας ακόμα και πριν τον τελικό της περασμένης Κυριακής.

Στο παρελθόν η BCRA εξέδωσε αναμνηστικά νομίσματα όταν η Αργεντινή κατέκτησε το πρώτο της Παγκόσμιο Κύπελλο το 1978, καθώς και κατά τη διάρκεια των εορτασμών για τη διετία και για την 50ή επέτειο του θανάτου της Εύας Περόν.

Τώρα η προτιμώμενη επιλογή είναι να τυπωθεί το πρόσωπο του μεγάλου αρχηγού της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας Λίο Μέσι στο χαρτονόμισμα των χιλίων πέσος, δεδομένου ότι το χαρτονόμισμα ξεκινά με το «10», αριθμός στη φανέλα του.

Στο πίσω μέρος του χαρτονομίσματος θα είναι η «La Scaloneta» το παρατσούκλι της ομάδας του προπονητή Λιονέλ Σκαλόνι.

Και πριν προλάβει κάποιος να σκεφτεί ότι αυτή η πρόταση έγινε για πλάκα από τα μέλη της Κεντρικής Τράπεζς, τότε ίσως αξίζει να αναφέρουμε πως κάποιοι από τους επικεφαλής όπως ο Λισάνδο Κλέρι και ο Εδουάρδο Χέκερ είναι ένθερμοι υποστηρικτές των Μπόκα Τζούνιορς και Ιντεπεντιέντε αντίστοιχα και συμφώνησαν ότι ένα χαρτονόμισμα με αυτό το σχέδιο θα ξυπνούσε το συλλογικό πνεύμα των Αργεντινών.

