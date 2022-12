Χαμός στην εθνική Κροατίας: Λόβρεν και Μπρόζοβιτς τραγουδούν ναζιστικό ύμνο

Η αποστολή της εθνικής ομάδας της Κροατίας αποθεώθηκε από σχεδόν 100.000 οπαδούς στην επιστροφή από το Μουντιάλ 2022 όπου πήρε την 3η θέση, αλλά λίγες ώρες μετά οι Ντέγιαν Λόβρεν και Μαρτσέλο Μπρόζοβιτς είναι στο στόχαστρο των ΜΜΕ λόγω ναζιστικών τραγουδιών και χειρονομιών σε μπαρ στην περιοχή Βέλικα Γκόριτσα.

Οι δύο παίκτες της εθνικής Κροατίας γνώρισαν την αποθέωση από τους θαμώνες και στη συνέχεια αποφάσισαν να τραγουδήσουν μαζί τους. Όχι ποδοσφαιρικά συνθήματά όμως αλλά τραγούδια μπάντας με νεοναζί τραγουδιστή.

Οι Μπρόζοβιτς και Λόβρεν τραγούδησαν ύμνο της υπερεθνικιστικής οργάνωσης Ουστάσε από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, συνοδεύοντας το τραγούδι τους και με τους ανάλογους χαιρετισμούς, την ώρα που όλα αυτά καταγράφονταν σε βίντεο.

Βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε στα social media, με αποτέλεσμα το κλίμα να μην είναι και το καλύτερο για τους δύο διεθνείς ποδοσφαιριστές.

This is former @LFC defender Dejan Lovren & @intermilan player Marcelo Brozovic singing ‘Za Dom Spremni’ (For homeland - ready). It’s a salute used during World War II by the Croatian fascist Ustaše movement. It was the Ustaše equivalent of the Nazi salute "Sieg heil". https://t.co/tkoz4RjWmJ pic.twitter.com/xzGvh0wQjq

I’ve been asked a few times today if I’ll be supporting Croatia tonight…



This is the Croatian football celebrating their win over Brazil by singing songs from neo-fascist Marko Perković Thompson, which make references to the Croat wartime para-state ‘Herzeg-Bosna’. #ARG #HRV pic.twitter.com/2TguhLRkHy