Μουντιάλ 2022: Ο Σέζνι έβαλε στοίχημα με τον Μέσι για το πέναλτι του Πολωνία – Αργεντινή

Στοίχημα με τον Λιονέλ Μέσι, για το εάν ο διαιτητής θα καταλόγιζε το πέναλτι που έκανε ο Βόιτσεχ Σέζνι, έβαλε -κατά τη διάρκεια του ελέγχου της φάσης- ο ίδιος ο Πολωνός τερματοφύλακας, πριν ο ρέφερι στήσει την μπάλα στα 11 βήματα και ο πορτιέρε της Γιουβέντους “βγάλει” την εκτέλεση του “αστέρα” της Αργεντινής, στο ματς των δυο ομάδων στο Μουντιάλ 2022.

Ο Σέζνι προχώρησε στην αποκάλυψη αυτή, μιλώντας στην κάμερα μετά το τέλος του χθεσινού ματς με την Αργεντινή.

Όπως ανέφερε, το στοίχημα ήταν 100 ευρώ με τον διαιτητή να καταλογίζει τελικά την παράβαση. Ο Σέζνι έχασε έτσι το στοίχημα αλλά δεν θα δώσει τα λεφτά στον Μέσι, καθώς -όπως είπε- ο Μέσι δεν έχει ανάγκη από χρήματα.

«Έβαλα στοίχημα 100 ευρώ με τον Μέσι ότι ο διαιτητής δεν θα έδινε το πέναλτι και το έχασα. Δεν ξέρω καν αν επιτρέπεται αυτό σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, ίσως με τιμωρήσουν για αυτό. Έτσι κι αλλιώς, δεν πρόκειται να τον πληρώσω γιατί δεν τον νοιάζουν τα 100 ευρώ» είπε ο πορτιέρε της Πολωνίας και της Γιουβέντους.

Wojciech Szczęsny tells @tv2sport he bet Lionel Messi €100 the penalty wouldn’t be given and he will “probably be banned” for admitting this. pic.twitter.com/VFBap9xPLy