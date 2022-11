Μουντιάλ 2022: Χαμός στην Αυστραλία για την πρόκριση – Μεταμεσονύχτιο πάρτι στους δρόμους

Η Αυστραλία, κόντρα στα προγνωστικά, επικράτησε της Δανίας με 1-0 και πήρε το εισιτήριο για τη φάση των “16” του Μουντιάλ 2022.

Η Αυστραλία, μετά τη συντριβή στην πρεμιέρα από τη Γαλλία, πήρε δύο νίκες κόντρα σε Τυνησία και Δανία και πέρασε δίκαια στη νοκ άουτ φάση.

Οι οπαδοί που παρακολούθησαν από γιγαντοοθόνες το παιχνίδι με τη Δανία έστησαν πάρτι, παρότι ο αγώνας διεξήχθη τα ξημερώματα (ώρα Αυστραλίας).

Η νύχτα έγινε μέρα, με τους Αυστραλούς να πανηγυρίζουν έξαλλα τη μεγάλη επιτυχία της ομάδας τους στο Μουντιάλ 2022.

The scenes in Australia at 3.30am.



The beauty of the World Cup.



pic.twitter.com/AUqHItvHSB