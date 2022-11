FIFA: Εξετάζει αλλαγές για τη διαδικασία των πέναλντι στο επόμενο μουντιάλ

Για πρώτη φορά, φέτος το Μουντιάλ 2022 διεξάγεται χειμώνα. Πρωτοτυπίες θα υπάρξουν και στο επόμενο μουντιάλ, αυτό του 2026, καθώς θα διεξαχθεί με 48 αντί για 32 ομάδες. Ωστόσο, ίσως οι αλλαγές να μην περιοριστούν εκεί, αφού η FIFA εξετάζει αλλαγές στη διαδικασία των πέναλντι, σύμφωνα με ρεπορτάζ του έγκυρου The Athletic.

Η παγκόσμια ποδοσφαική ομοσπονδία άκουσε πάρα πολλά λόγω της επιλογής της να αναθέσει τη διεξαγωγή του Μουντιάλ 2022 στο Κατάρ, αλλά όλα αυτά θα είναι… τίποτα μπροστά σε αυτά που θα ακούσει από τους απανταχού ποδοσφαιρόφιλους αν κάνει πράξη τις αλλαγές που σκέφτεται, αρχής γενομένης από την επόμενη διοργάνωση.

Από το 2026 στο Μουντιάλ δεν θα συμμετέχουν 32 ομάδες αλλά 48, πράγμα που σημαίνει ότι το επίπεδο θα χαμηλώσει αφού θα προκρίνεται και… η κουτσή Μαρία σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Χειρότερο και από αυτό, όμως, είναι το γεγονός ότι υπάρχει ενδεχόμενο οι ομάδες να εκτελούν πέναλτι όχι μόνο στα νοκ άουτ παιχνίδια αν δεν υπάρχει νικητής σε κανονική διάρκεια και παράταση, αλλά και στα ματς των ομίλων και μάλιστα πριν καν αρχίσουν αυτά!

Συγκεκριμένα, το The Athletic αναφέρει τα εξής: Ακόμη δεν έχει αποφασιστεί πώς θα χωριστούν οι 48 ομάδες στο Μουντιάλ 2026 αλλά υπάρχει ενδεχόμενο να προκύψουν… 16 όμιλοι με τρεις ομάδες ο καθένας. Σε αυτά τα παιχνίδια, λοιπόν, οι ομάδες θα εκτελούν πέναλτι σε περίπτωση ισοπαλίας και όποια επικρατεί στη σχετική διαδικασία θα παίρνει έναν επιπλέον βαθμό και όχι μόνο τον ένα της ισοπαλίας.

Η FIFA, μάλιστα, σκέφτεται η διαδικασία των πέναλτι να γίνεται πριν την έναρξη των αγώνων, αλλά την προβληματίζει το γεγονός ότι σε μια τέτοια περίπτωση μπορεί να επηρεαστεί η εξέλιξη του αγώνα που θα ακολουθεί, αφού οι δύο ομάδες θα γνωρίζουν ποιο αποτέλεσμα βολεύει τη μία και ποιο την άλλη…

FIFA is considering introducing penalty shootouts to decide whether teams should get a bonus point if group-stage games are drawn at the expanded World Cup in 2026.



