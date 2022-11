Δεν έχουν σταματήσει οι εορτασμοί στη Σαουδική Αραβία για τη νίκη επί της Αργεντινής στου Μουντιάλ του 2022 στο Κατάρ. Μάλιστα, ο πρίγκιπας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν θέλει να κάνει δώρο μία Rolls Royce σε κάθε παίκτη της εθνικής ομάδας της χώρας.

Την ημέρα του θριάμβου, λίγες ώρες μετά το τέλος του αγώνα, ανακοινώθηκε ότι την επόμενη μέρα ήταν αργία ώστε όλοι να μπορέσουν να πανηγυρίσουν με την καρδιά τους το αποτέλεσμα.

Παράληλα, στο Κατάρ, όπου διεξάγεται το Παγκόσμιο Κύπελλο, οι Σαουδάραβες έκαναν πλάκα… ψάχνοντας τον Λιονέλ Μέσι. Το Μουντιάλ 2022, με λίγα λόγια, έχει κριθεί ήδη ως επιτυχημένο για τη Σαουδική Αραβία, οι παίκτες της οποίας δέχονται τώρα και ένα ακριβό δώρο.

Συγκεκριμένα, ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν αποφάσισε να δωρίσει μία Rolls Royce σε κάθε παίκτη της εθνικής ομάδας και αν έρθει κι άλλη νίκη στη συνέχεια της διοργάνωσης δεν αποκλείεται να τους χαρίσει και καμιά πετρελαιοπηγή…

Every player on Saudi Arabia is being rewarded with a Rolls Royce Phantom for defeating Argentina. pic.twitter.com/UVnl4T5rd0