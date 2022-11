Μουντιάλ 2022: Περιβραχιόνια με διάφορα κοινωνικά μηνύματα ετοιμάζει η FIFA - Ο τρόπος για να αποτρέψει τα λοάτκι περιβραχιόνια

H FIFA αποφάσισε να λανσάρει περιβραχιόνια, τα οποία θα αναφέρονται σε κάποια κοινωνικά ζητήματα. Η απόφαση έγινε γνωστή λίγο πριν την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ. Με αυτόν τον τρόπο θέλει να αποτρέψει κάποιες ομάδες που είχαν αποφασίσει να φορέσουν περιβραχιόνια για να στηρίξουν την LGBT+ κοινότητα.

Το ξεκίνημα θα γίνει στις τρεις πρώτες αγωνιστικές των ομίλων με τα μηνύματα «Το ποδόσφαιρο ενώνει τον κόσμο», «Σώσε τον πλανήτη» και «Προστατεύστε τα παιδιά, μοιράστε τα γεύματα».

Στους «16» το μήνυμα θα είναι «Εκπαίδευση για όλους, το Ποδόσφαιρο για τα σχολεία», στα προημιτελικά θα δώσει τη θέση του στο «Όχι διακρίσεις» και στα ημιτελικά θα αναγράφεται το «Μείνε ενεργός, φέρε την αλλαγή».

Το περιβραχιόνιο του μικρού και μεγάλου τελικού θα φέρει το μήνυμα: «Το ποδόσφαιρο είναι χαρά, πάθος, ελπίδα, αγάπη και ειρήνη. Το ποδόσφαιρο ενώνει τον κόσμο».

FIFA now issuing its own armbands with social awareness messaging to captains - after England and Wales were among some European teams announcing they would wear One Love armbands pic.twitter.com/dkRPEMYVAc