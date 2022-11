Γιάννης Αντετοκούνμπο: Έξαλλος μετά την ήττα των Μπακς έσπρωξε μια σκάλα

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, εκνευρίστηκε με τον εαυτό του μετά την ήττα της ομάδας του. Οι Μπακς έχασαν από τους 76ερσ με 110-102 σκορ. Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο twitter ο Έλληνας άσος φαίνεται να σπρώχνει με θυμό μια σκάλα που χρησιμοποιούνταν από το προσωπικό του Wells Fargo Center.

Τα μέλη του προσωπικού χρησιμοποιούσαν τη σκάλα κοντά σε ένα από τα καλάθια, φαινομενικά για να διορθώσουν ή να ελέγξουν κάτι στο καλάθι που δεν μπορούσαν να φτάσουν. Ο συνήθως άνετος Αντετοκούνμπο, ωστόσο, θέλησε να κάνει ελεύθερες βολές στο καλάθι και άρχισε να προσπαθεί να απομακρύνει τη σκάλα από τους εργάτες καθώς οι άλλοι υπάλληλοι παρακολουθούσαν.

Οι εργάτες δεν υποχώρησαν στην αρχική προσπάθεια του Αντετοκούνμπο, ωστόσο, άφησαν τη σκάλα στη θέση της και φάνηκαν να λένε κάτι στον Αντετοκούνμπο. Τότε ήταν που ο δύο φορές MVP μπήκε σαν «θύελλα» κάτω από το καλάθι, φώναξε κάτι που δεν είναι ξεκάθαρο σε έναν εργάτη και στη συνέχεια έσπρωξε τη σκάλα και την πέταξε στην άκρη.

Η σκάλα ανατράπηκε και έπεσε στο πλάι καθώς ο εργάτης στεκόταν σαστισμένος με τα χέρια του σηκωμένα πριν απομακρυνθεί. Στη συνέχεια, ο Αντετοκούνμπο πήγε στη γραμμή των ελεύθερων βολών και έκανε εξάσκηση σαν να μην είχε συμβεί τίποτα.

«Μην είσαι μια μ@@@ας», ακούγεται να λέει ένας φίλαθλος στο βίντεο. «Μόλις έγινε αυτό;» ακουγόταν ένας άλλος να ρωτάει.

Κανείς δεν φαίνεται να τραυματίστηκε από το περιστατικό.

Giannis throwing down the ladder and disrespecting the employees of ⁦@WellsFargoCtr⁩ after losing to the ⁦@sixers⁩. pic.twitter.com/DBrRu1nq7K