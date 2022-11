Μουντιάλ 2022: Σεκιουριτάδες απείλησαν live τους απεσταλμένους της δανικής τηλεόρασης – Δείτε βίντεο

Τα παρατράγουδα στους δρόμους του Κατάρ άρχισαν από νωρίς, λίγες μέρες πριν από την πρώτη σέντρα.

Οι απεσταλμένοι δημοσιογράφοι των ευρωπαϊκών χωρών και δη των χωρών της Σκανδιναβίας, που έχουν εκφράσει ουκ ολίγες φορές την αντίθεσή τους με τη διεξαγωγή του Μουντιάλ στο αραβικό κράτος, βρίσκονται υπό τη συνεχή εποπτεία των τοπικών Αρχών και ήδη σημειώθηκε η πρώτη παρέμβαση.

Συγκεκριμένα, το τηλεοπτικό συνεργείο του σταθμού «TV2» της Δανίας δέχθηκε απειλές στους δρόμους της Ντόχα, από μερίδα σεκιούριτι οι οποίοι με μίνι όχημα στο σημείο που έκανε το ρεπορτάζ του ο Ράσμους Τάντχολτ και αμέσως απαίτησαν να σταματήσει η ζωντανή σύνδεση.

Μάλιστα, ένας από τους τρεις άνδρες μπλόκαρε με το χέρι του την κάμερα απειλώντας πως θα την σπάσει!

Το ντοκουμέντο καταγράφηκε και έκανε τον γύρο του διαδικτύου, με την οργανωτική επιτροπή του Κατάρ και το γραφείο διεθνών επικοινωνιών της χώρας να απολογούνται για το περιστατικό μία ημέρα αργότερα...

«Δεν νομίζω πως το μήνυμα από τους επικεφαλής του Κατάρ έχει φτάσει σε όλους τους υπεύθυνους ασφαλείας.

Συνεπώς, κάποιος μπορεί να ισχυριστεί πως ορισμένοι παρεξήγησαν την κατάσταση, αλλά από την άλλη αυτό που συνέβη λέει πολλά για το τι θα ακολουθήσει στο Κατάρ.

Ότι μπορεί να δεχθείς επίθεση και απειλές όταν κάνεις το ρεπορτάζ σου ως ανεξάρτητο Μέσο.

Αυτή δεν είναι μια ελεύθερη και δημοκρατική χώρα. Η εμπειρία μου έχοντας ταξιδέψει σε 110 χώρες στον πλανήτη είναι: Όσα περισσότερα πρέπει να κρύψεις, τόσο πιο δύσκολο είναι κάνεις ρεπορτάζ από εκεί», ανέφερε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του στο νορβηγικό «NRK» ο ρεπόρτερ Τάντχολτ.

We now got an apology from Qatar International Media Office and from Qatar Supreme Commitee.

This is what happened when we were broadcasting live for @tv2nyhederne from a roundabout today in Doha. But will it happen to other media as well? #FIFAWorldCupQatar2022 pic.twitter.com/NSJj50kLql