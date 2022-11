Ο Νόιερ αποκάλυψε ότι έπασχε από καρκίνο του δέρματος: «Έχω κάνει τρεις επεμβάσεις»

Ο πορτιέρο της Μπάγερν Μονάχου, Μάνουελ Νόιερ, αποκάλυψε με ένα βίντεο στο Instagram ότι είχε διαγνωσθεί με καρκίνο του δέρματος και μάλιστα στο πρόσωπο.

Στο βίντεο όπου εμφανίζεται μαζί του η τενίστρια, Αντζελίκ Κέρμπερ, ο διεθνής Γερμανός τερματοφύλακας εξομολογήθηκε ότι αναγκάστηκε να υποβληθεί σε τρεις χειρουργικές επεμβάσεις.

Νόιερ: «Έχω κάνει τρεις επεμβάσεις»

«Και οι δύο έχουμε ιστορικό δερματικών παθήσεων. Στην περίπτωσή μου, ήταν καρκίνος του δέρματος στο πρόσωπο, που χρειάστηκε τρεις χειρουργικές επεμβάσεις», αποκάλυψε ο Νόιερ.

«Όσον αφορά στο αντηλιακό, έχουμε δώσει επομένως προσοχή στη μέγιστη προστασία. Δεδομένου ότι προπονούμαστε συνεχώς έξω και μας αρέσει να περνάμε τον ελεύθερο χρόνο μας στη φύση είναι απαραίτητο να ξεκινήσουμε με δείκτη προστασίας 50+.», πρόσθεσε στην εξομολόγησή του.

«Γνωρίζουμε λοιπόν σίγουρα ότι έχουμε ένα αντηλιακό που μας προστατεύει συνεχώς και με το οποίο σχεδόν τίποτα δεν μπορεί να μας κάψει», κατέληξε προωθώντας στην ουσία την προστασία του δέρματος από τον ήλιο.

