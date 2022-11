Παναθηναϊκός: Χειρουργήθηκε ο Αϊτόρ – Η φωτογραφία του από το νοσοκομείο

Ο Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα υποβλήθηκε τη Δευτέρα (31/10) σε χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης της ζημιάς που υπέστη στον πρόσθιο χιαστό του αριστερού γονάτου του, με την οικογένεια του Παναθηναϊκού να βρίσκεται στο πλευρό του.

Ο Καταλανός εξτρέμ του Παναθηναϊκού, Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα, χειρουργήθηκε από τον Dr. Ραμόν Κουγάτ, έναν από τους κορυφαίους χειρούργους ορθοπεδικούς στον κόσμο και ειδικό σε επεμβάσεις και τραυματισμούς πάνω σε γόνατα και αστραγάλους.

Μετά το τέλος της επέμβασης, ο Αϊτόρ έκανε ανάρτηση στα social media, ευχαριστώντας τον 72χρονο Καταλανό γιατρό και εκφράζοντας την ανυπομονησία του να επιστρέψει δυνατός στη δράση.

“Γεια σε όλους. Γράφω αυτές τις γραμμές για να σας πω ότι η επέμβαση στο γόνατό μου ήταν επιτυχημένη. Ευχαριστώ τον Dr. Κουγάτ και ολόκληρη την ομάδα του για τη δουλειά που έγινε. Είμαι πολύ θετικός και ανυπομονώ να ξεκινήσω την αποθεραπεία μου”, έγραψε χαρακτηριστικά ο Καταλανός ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού.

Hi everyone. I am writing these lines to tell you that my knee surgery has been a success. Thanks to Dr. Cugat and his entire team at @quironsalud for the work done. I’m very positive and looking forward to start my recovery pic.twitter.com/WKgecyuqXP