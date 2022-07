Απαράδεκτοι οπαδοί της Φενέρμπαχτσε: Φώναζαν το όνομα του Πούτιν στους παίκτες της Ντινάμο Κιέβου

Οι οπαδοί της Φενέρμπαχτσε προχώρησαν σε μία απαράδεκτη ενέργεια κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Ντιναμό Κιέβου στην Πόλη, για τα προκριματικά του Champions League.

Οι Τούρκοι οπαδοί φώναξαν ρυθμικά το όνομα του Βλαντιμίρ Πούτιν, προκειμένου να… εκνευρίσουν τους Ουκρανούς παίκτες της Ντιναμό Κιέβου. Οι φίλοι της Φενέρμπαχτσε αποθέωσαν τον πρόεδρο της Ρωσίας, λίγους μήνες μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Όπως είναι φυσικό, η κίνηση των οπαδών της Φενέρμπαχτσε αποδοκιμάστηκε έντονα στα social media, ενώ ο προπονητής της Ντιναμό Κιέβου, Μιρτσέα Λουτσέσκου, αποφάσισε να μην εμφανιστεί στη συνέντευξη Τύπου ως ένδειξη διαμαρτυρίας.

Οι Ουκρανοί φρόντισαν να πάρουν την… εκδίκηση τους μέσα στον αγωνιστικό χώρο, επικρατώντας στην παράταση των Τούρκων με 2-1, αποτέλεσμα που άφησε τη Φενέρμπαχτσε εκτός Champions League.

Can’t believe Fenerbahce fans chanting for Vladimir Putin at Dinamo Kiev CL elimination game.



Shameful. Where there’s sport, there’s no place for war supporters.



pic.twitter.com/aoPtHbe6D7