Ο Παναθηναϊκόςκαλωσόρισε τον Μάριους Γκριγκόνις και συμφώνησε με τον Άντριους

Ο Παναθηναϊκός καλωσόρισε τον Μάριους Γκριγκόνις στην πράσινη οικογένεια, ενώ κατέληξε σε συμφωνία με τον Άντριου Άντριους, ο οποίος θα καλύψει το κενό που προέκυψε στην περιφέρεια των «πράσινων» από την αποχώρηση του Ντάριλ Μέικον.

Ο Αμερικανός κόμπο γκαρντ, ο οποίος βρισκόταν στο στόχαστρο της Παρτιζάν και της Βαλένθια, προέρχεται από το τουρκικό πρωτάθλημα και την Μπούρσασπορ. Την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε είχε μέσο όρο στο τουρκικό πρωτάθλημα 14 πόντους (39.8% στο τρίποντο), 2.6 ριμπάουντ και 4.2 ασίστ.

Στο μεταξύ, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάριους Γκριγκόνις, με τον Λιθουανό γκαρντ/φόργουορντ να δεσμεύεται με διετές συμβόλαιο συνεργασίας και να αποτελεί την τρίτη «πράσινη» μεταγραφή, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, μετά τους Πάρις Λι και Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, ενώ στον ορίζοντα βρίσκεται και η ενίσχυση με τον Νέιτ Ουόλτερς.

Η «πράσινη» ΚΑΕ, μάλιστα, δεν ξέχασε να ευχαριστήσει στην ανακοίνωση της τη διοίκηση της ΤΣΣΚΑ Μόσχας για τη συνεργασία της στην ολοκλήρωση μιας πολύπλοκης μεταγραφής.

It's official



Welcome to the family, Marius Grigonis! #WeTheGreens #paobc pic.twitter.com/2rrU92G1N8