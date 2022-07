Ο Τσιτσιπάς αποθεώνει τα αδέρφια Αντετοκούνμπο και Σερένα Γουίλιαμς

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς σε tweet που έκανε αποθέωσε τα αδέρφια Αντετοκούνμπο και τη Σερένα Γουίλιαμς, οι οποίοι φωτογραφήθηκαν μαζί, σε συνάντηση που είχαν κατά την επίσκεψη της τελευταίας στη χώρα μας για διακοπές.

Ο Έλληνας τενίστας, νούμερο 5 αυτή την στιγμή στον κόσμο, έκανε retweet μια φωτογραφία της θρυλικής τενίστριας με την οικογένεια Αντετοκούνμπο (Γιάννης, Κώστας και Άλεξ) γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Έξι από τα 13 θαύματα του κόσμου σε μια φωτογραφία»!

Στο θρυλικό εσταντανέ εκτός από τα αδέλφια Αντετοκούνμπο, ποζάρουν ο σύζυγος της Σερένα Γουίλιαμς Αλεξ Οχανιάν και η κόρη τους, Ολύμπια.

6 of the 13 wonders of the world in one photo! https://t.co/pYJt6ajRsG