Finalissima 2022: Απόψε το ιστορικό ραντεβού Ιταλίας – Αργεντινής

Τελικός Διηπειρωτικού Κυπέλλου που επιστρέφει ως διοργάνωση έπειτα από 22 χρόνια με την ονομασία Finalissima και λαμβάνει χώρα στο «Γουέμπλεϊ» του Λονδίνου, το γήπεδο όπου πριν λίγους μήνες οι Ιταλοί στέφθηκαν πρωταθλητές Ευρώπης. Τελευταία φορά που διεξήχθη η διοργάνωση ήταν τον Φεβρουάριο του 1993, εκεί όπου η Αργεντινή το κατέκτησε με αντίπαλο την Δανία στα πέναλτι (1-1 κανονική διάρκεια, 5-4 πέναλτι).

Το «Γουέμπλει» φοράει απόψε τα γιορτινά του για να υποδεχθεί το ιστορικό ραντεβού Ιταλίας – Αργεντινής. Ύστερα από 29 χρόνια, μία από τις δύο ομάδες, θα στεφθεί υπερ-πρωταθλήτρια κόσμου. Ο Μέσι ή ο Κιελίνι θα σηκώσει το τρόπαιο;

Θα μπορούσε να ήταν και τελικός μουντιάλ, αλλά δεν είναι! Όμως δεν είναι κι ένα απλό φιλικό του Ιουνίου. Μια κόντρα Ιταλίας – Αργεντινής, ειδικά όταν στη μέση υπάρχει κι ένα (πανέμορφο) τρόπαιο προκαλεί το ενδιαφέρον των ποδοσφαιρόφιλων στο τέλος μια χορταστικής σεζόν. Ο λόγος για το Finalissima 2022, τον τελικό, ο οποίος θα λάβει χώρα την απόψε (1/6, 21:45, Novasports Prime) στο «Γουέμπλεϊ». Η τελευταία πρωταθλήτρια Ευρώπης να αντιμετωπίζει την τελευταία πρωταθλήτρια Νοτίου Αμερικής, σε ένα ματς που συμφώνησαν να διεξαχθεί η FIFA, η UEFA και η CONMEBOL υπογράφοντας τη σχετική διακήρυξη στις 15 Δεκεμβρίου 2021.

Ένας θεσμός με μικρό παρελθόν

Για όσους αναρωτιούνται, αν πρόκειται για ένα νέο θεσμό που σκέφτηκαν οι ιθύνοντες, προκειμένου να ταλαιπωρήσουν τους ήδη επιβαρυμένους ποδοσφαιριστάς, προκειμένου να γεμίσουν τα ταμεία τους η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Πρόκειται για την τρίτη συνολικά φορά που θα κονταροχτυπηθούν στο πλαίσιο του Διηπειρωτικού Κυπέλλου δύο εθνικές ομάδες, με τη μία να προέρχεται από την Γηραιά Ήπειρο και την άλλη από την Λατινική Αμερική.

Τα δύο προηγούμενα ραντεβού είχαν διεξαχθεί υπό την αιγίδα των UEFA και CONMEBOL (όχι της FIFA) και ήταν για το «Artemio Franchi Cup», με μία ακόμα διαφορά να είναι πως πραγματοποιήθηκαν στην έδρα μίας εκ των δύο ομάδων που έπαιρναν μέρος.

Το 1985 η Γαλλία (πρωταθλήτρια Ευρώπης έναν χρόνο νωρίτερα) υποδέχτηκε στο Παρίσι την Ουρουγουάη και επικράτησε με 2-0 ενώ το 1993 η κάτοχος του Copa America της ίδιας χρονιάς, Αργεντινή, έκαμπτε στα πέναλτι την Δανία σε αναμέτρηση που έλαβε χώρα στην Mar del Plata.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που στην κανονική διάρκεια του τελικού δεν αναδειχθεί νικητής τότε τα πέναλτι θα αποφασίσουν που θα καταλήξει το τρόπαιο, το οποίο είναι κατασκευασμένο από ορείχαλκο και επικαλυμμένο με ασήμι, έχει ύψος 45 εκατοστά και βάρος 8,5 κιλά. Δεν θα υπάρξει, λοιπόν, παράταση. Φαίνεται ότι οι υπεύθυνοι σκέφτηκαν: «να τους κουράσουμε τους ποδοσφαιριστές, αλλά να μην τους εξοντώσουμε». Ίσως πάλι σκέφτηκαν τις καλοκαιρινές διακοπές και πως θα τις ξεκινήσουν νωρίτερα…

Το αντίο του Κιελίνι

Το αποψινό ματς θα αποτελέσει το κύκνειο άσμα για τον παίκτη σύμβολο των Ιταλών. Ο λόγος για τον Τζόρτζιο Κιελίνι, ο οποίος αποχαιρέτησε την Γιουβέντους μετά από 17 χρόνια και ύστερα από 116 συμμετοχές με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του (έκανε ντεμπούτο το 2004), ετοιμάζεται για τον τελευταίο χορό με την «σκουάντρα ατζούρα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ιταλία επιστρέφει στο «Γουέμπλεϊ» μετά τον θρίαμβο της επί της Αγγλίας στον τελικό του Euro 2020. Βέβαια οι απουσίες των Ιμόμπιλε, Κιέζα, Μπεράρντι δυσκολεύουν το έργο του Ρομπέρτο Μαντσίνι. Την ίδια ώρα η επιστροφή του Λεονάρντο Σπινατσόλα, ο οποίος αποθεραπεύθηκε από την ρήξη Αχίλλειου τένοντα, θα αποτελέσει μια σημαντική ενίσχυση στην προσπάθεια των Ιταλών να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις τους από τον αποκλεισμό τους στο επερχόμενο μουντιάλ στο Κατάρ.

Με τον Μέσι

Η Αργεντινή με τον Λιονέλ Μέσι να ηγείται και της σημερινής προσπάθειας έχει ως στόχο την κατάκτηση του δεύτερου σερί τροπαίου, ύστερα από το περσινό Copa America.

«Είναι ένα καλό τεστ για εμάς. Είναι πρωταθλητές Ευρώπης και θα ήταν φαβορί για το Μουντιάλ αν είχαν πάρει το εισιτήριο για το Κατάρ”, δήλωσε χαρακτηριστικά για το παιχνίδι ο Μέσι, εκφράζοντας την επιθυμία όλη της ομάδας να πάρει την κούπα. Από την πλευρά του, ο Λιονέλ Σκαλόνι θα έχει στη διάθεση τους σχεδόν όλους τους αστέρες και αναμένεται να ρίξει όλα τα βαριά όπλα του στον αγωνιστικό χώρο.

