Μουρίνιο: Oδήγησε το πούλμαν της Ρόμα και παραλίγο να το χτυπήσει. Απόψε αισθάνομαι Ρωμαίος

Ο Ζοσέ Μουρίνιο που πλέει σε πελάγη ευτυχίας μετά την κατάκτηση του Conference League με τη Ρόμα, πήρε το τιμόνι του πούλμαν με το οποίο η ομάδα γιόρτασε στην αιώνια πόλη για το ευρωπαϊκό τρόπαιο και λίγο έλειψε να το χτυπήσει αμέσως, σταματώντας απότομα λίγο πριν την έξοδο του προπονητικού κέντρου.

Ο τρελαμένος Ζοσέ Μουρίνιο ήθελε να οδηγήσει εκείνος το όχημα με το οποίο οι «τζιαλορόσι» έκαναν… βόλτα το τρόπαιο του Europa Conference League στην Ρώμη, πανηγυρίζοντας με χιλιάδες οπαδούς που βρίσκονταν στους δρόμους της πόλης.

Φεύγοντας από το προπονητικό κέντρο της ομάδας, ο Πορτογάλος κόουτς πήρε το τιμόνι στα χέρια του, οι παίκτες του άρχισαν να φωνάζουν ρυθμικά τ’ όνομά του, εκείνος παθιάστηκε και… παραλίγο να ξεχάσει να πατήσει το φρένο, όταν σταμάτησαν μπροστά του τα οχήματα που θα συνόδευαν το πούλμαν!

Jose Mourinho got to drive the Roma parade bus before the parade started pic.twitter.com/jEQS67N2Ck