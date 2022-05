Τελικός Conference League: Δεκαπέντε σοβαρά τραυματίες στα Τίρανα σε επεισόδια οπαδών της Ρόμα και της Φέγενορτ

Σοβαρά επεισόδια σημειώνονται στα Τίρανα μεταξύ των οπαδών της Ρόμα και της Φέγενορτ ενόψει του τελικού Conference League.

Οι οπαδοί των δύο ομάδων συνεπλάκησαν σε κεντρικά σημεία της αλβανικής πρωτεύουσας με τον τραγικό απολογισμό 15 τραυματίες, δεκάδες συλλήψεις από την αλβανική αστυνομία και μεγάλες καταστροφές σε υποδομές και εμπορικά καταστήματα. Μάλιστα οι τρεις από τους τραυματίες είναι σοβαρά.

Η Ρόμα και η Φέγενορντ θα αναμετρηθούν στον τελικό του Conference League στις 22:00-COSMOTE SPORT 2 HD, ΕΡΤ1 αλλά οι οπαδοί τους συγκρούονται με σφοδρότητα εδώ και ένα 24ωρο.

Πολλές περιοχές των Τιράνων μετατράπηκαν σε πεδία μάχης όταν οι οπαδοί των δύο ομάδων βρέθηκαν στα ίδια πολυσύχναστα σημεία. Συγκρούστηκαν μεταξύ τους αλλά και με την αλβανική αστυνομία.

Σύμφωνα με το νεότερο απολογισμό έχουν τραυματιστεί 15 άτομα. Πρόκειται για 12 αστυνομικούς και πολίτες και 3 οπαδούς της Ρόμα. Έχουν γίνει συνολικά 60 συλλήψεις, εκ των οποίων οι 48 είναι οπαδοί της Ρόμα και 12 Ολλανδοί. Σύμφωνα με την αλβανική αστυνομία οπαδοί από την Ολλανδία πέταξαν γυάλινα και πλαστικά μπουκάλια, ενώ Ιταλοί οπαδοί χρησιμοποίησαν βαριά αντικείμενα και ρόπαλα. Εκφράζονται φόβοι πως και η σημερινή ημέρα θα είναι δύσκολη παρά τα μέτρα ασφαλείας που έχει λάβει η αλβανική αστυνομία.

Shocked: #Clash in #Tirana #Albania with AS #Roma and #Feyenoord supporters with police last night before the #EuropaConferenceLeague Final, Italian and Dutch hooligans have been arrested. #UCLfinal #football #AirAlbania #madrid #UCL #RMFans @realmadriden #ASRoma #police pic.twitter.com/RwfbTPoPFT