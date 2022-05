Final Four 2022: Διαβολική σύμπτωση και ίδιο σκορ 70-73, 3:38 πριν το τέλος των δύο ημιτελικών

Οι φετινοί ημιτελικοί ήταν από τους πιο αμφίρροπους της ιστορίας. Η Εφές πέταξε εκτός συνέχειας τον Ολυμπιακό σε μια ματσάρα στην Stark Arena χάρη στην τρίποντη βόμβα του Βασίλιε Μίτσιτς 0.2 δευτερόλεπτα για το τέλος, ενώ η Ρεάλ έκανε την ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο και με πρωταγωνιστές τους Γιαμπουσέλε, Κοζέρ και Γιου πήρε τον ισπανικό εμφύλιο κόντρα στη Μπαρτσελόνα.

Τόσο το Ολυμπιακός-Εφές, όσο και το Ρεάλ-Μπαρτσελόνα ήταν θρίλερ στα τελευταία λεπτά και μάλιστα υπήρχε ένα κοινό σημείο, μια διαβολική σύμπτωση για εκείνους που πάντα τους αρέσει να εστιάζουν στις λεπτομέρειες που δεν βλέπει ο περισσότερος κόσμος.

Και στους δύο ημιτελικούς το σκορ ήταν στο 70-73, 3:38 πριν τη λήξη της αναμέτρησης, με τον Ολυμπιακό από τη μία και τη Ρεάλ από την άλλη να οργανώνουν την επίθεση τους. Σατανικό! Στο τέλος και των δύο αναμετρήσεων, ο νικητής επικράτησε με 3 πόντους διαφορά. Η Εφές με 77-74 και η Ρεάλ με 86-83.

Same time. Same result. Same occasion. EuroLeague Final Four is truly a magical event pic.twitter.com/xoTXuPuDhD