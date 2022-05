Θύμα δολοφονικής ενέργειας ο Έντριεν Πέιν - Συνελήφθη ο δράστης

Θύμα δολοφονικής ενέργειας ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας, ο οποίος πυροβολήθηκε σε προάστιο της Φλόριντα.

Tην είδηση του θανάτου του 'Εντριεν Πέιν, η οποία προκάλεσε σοκ στο παγκόσμιο μπάσκετ, αποκάλυψε ο μπασκετμπολίστας Τζάρεντ Σάλιντζερ και επιβεβαίωσε ο δημοσιογράφος Κρις Σολάρι.

«Αναπαύσου εν ειρήνη αδερφέ μου και συμπαίκτη, Έντριεν Πέιν», έγραψε χαρακτηριστικά.

Hate the news i received this morning…. Rest Easy to my brother/Teammate @Adreian_Payne