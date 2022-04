Προγνωστικά Παρασκευής: Προϋποθέσεις για γκολ σε Eredivisie, Bundesliga και Ligue 2

Γεμάτο αναμετρήσεις το κουπόνι της Παρασκευής, με αρκετές ενδιαφέρουσες μονομαχίες στο Ευρωπαϊκό στερέωμα. Υφίσταται προσοχή όμως, καθώς πλέον μπαίνουν στην τελική ευθεία, οπότε το κίνητρο των ομάδων προφανώς και θα παίξει μεγαλύτερο ρόλο.

Ολλανδία – Έρεντιβιζε

Στην πρώτη κατηγορία της Ολλανδίας, η Τβέντε υποδέχεται την Σπάρτα Ρότερνταμ, με τους γηπεδούχους να είναι σε εξαιρετική κατάσταση μετρώντας τέσσερις νίκες στα πέντε πιο πρόσφατα παιχνίδια τους. Η Σπάρτα παλεύει για την παραμονή της στην κατηγορία και γενικότερα αποδώ και πέρα είναι πιθανό να πάρει αρκετά ρίσκα στο παιχνίδι της, αν θέλει να αποφύγει τις τρεις τελευταίες θέσεις.

Περιμένουμε ανοιχτό ματς και αν η γηπεδούχος βρει ανοιχτούς χώρους, μπορεί να κάνει σμπαράλια την οποιαδήποτε άμυνα. Στα μετόπισθεν βέβαια δεν εμπνέει εμπιστοσύνη αφού σε δύο από τα τέσσερα τελευταία εντός έδρας ματς της, είδε την εστία της να παραβιάζεται όχι μία.. αλλά δύο φορές! Το Over 2,5 σε απόδοση 1,95 δείχνει μια συνετή επιλογή.

Γαλλία – Λιγκ 2

Στην Γαλλική Λιγκ 2 βρισκόμαστε τέσσερις στροφές πριν την λήξη της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος και η Πο φιλοξενεί την Σοσό. Η γηπεδούχος ομάδα χρειάζεται μερικούς βαθμούς για να σωθεί και μαθηματικά αλλά δεν φαίνεται ότι θα κινδυνεύσει βάση προγράμματος.

Η Σοσό κυνηγά το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στην πεντάδα, οπότε δεν περιμένουμε οι δύο ομάδες να παίξουν κλειστά. Κάτι που προδίδουν και τα πρόσφατα αποτελέσματα τους (4 σερί Over 2,5 η Πο, 3/5 Over 2,5 εκτός έδρας η Σοσό). Το Over 2,5 σε απόδοση 2,25 θα είναι επιλογή μας.

Γερμανία – Μπουντενσλίγκα

Στην Μπουντενσλίγκα, η Βόλφσμπουργκ αντιμετωπίζει την Μάιντζ, με τους γηπεδούχους να έρχονται από την ήττα-διασυρμό με 6-1 από την Ντόρτμουντ. Σε κακή κατάσταση και η Μάιντζ που αγνοεί την νίκη εδώ και 4 παιχνίδια. Κοινό χαρακτηριστικό των δύο ομάδων το γεγονός ότι δέχονται αλλά και σκοράρουν τέρματα με χαρακτηριστική ευκολία. Ενδεικτικά, η γηπεδούχος επιβεβαίωσε το Over 2,5 σε τέσσερα από τα πέντε πιο πρόσφατα παιχνίδια της, ενώ η φιλοξενούμενη σε τρία από τα πέντε τελευταία ματς της αντίστοιχα. Το Over 2,5 στο 1,90.

Betmarket επιλογές

Τβέντε – Σπάρτα Ρότερνταμ (Παρασκευή)

Ώρα Έναρξης: 21:00

Επιλογή: Over 2,5

Απόδοση: 1,95

Βόλφσμπουργκ – Μάιντζ (Παρασκευή)

Ώρα έναρξης: 21:30

Επιλογή: Over 2,5

Απόδοση: 1,90

Πο – Σοσό (Παρασκευή)

Ώρα Έναρξης: 22:00

Επιλογή: Over 2,5

Απόδοση: 2,25

«Το παραπάνω κείμενο αποτελεί τη στοιχηματική πρόταση της ημέρας και δεν αποτελεί προτροπή παιχνιδιού».