Ρονάλντο: Το ξέσπασμα σε βάρος 14χρονου με αυτισμό – Η καταγγελία της μητέρα και η συγγνώμη του ποδοσφαιριστή

Η μητέρα ενός έφηβου οπαδού του ποδοσφαίρου είπε ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο «επιτέθηκε» στον γιο της αφού ο Πορτογάλος σούπερ σταρ φάνηκε να χτύπησε το τηλέφωνο από το χέρι του με αποτέλεσμα να σπάσει, μετά την ήττα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από την Έβερτον το Σάββατο.

Καθώς οι παίκτες έφευγαν από το γήπεδο μετά την ήττα της Γιουνάιτεντ με 1-0 από την Έβερτον στο Γκούντισον Παρκ, ο Ρονάλντο σύμφωνα με την καταγγελία έριξε το τηλέφωνο από τα χέρια του παιδιού.

Ο Ρονάλντο μέσω Instagram ζήτησε συγγνώμη για το «ξέσπασμά» του και κάλεσε τον οπαδό να παρακολουθήσει έναν αγώνα στο Ολντ Τράφορντ.

Ποτέ δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίσουμε τα συναισθήματα σε δύσκολες στιγμές όπως αυτή. Ωστόσο, πρέπει πάντα να σεβόμαστε, να είμαστε υπομονετικοί και να δίνουμε το παράδειγμα για όλους τους νέους που αγαπούν το όμορφο παιχνίδι. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για το ξέσπασμά μου και, αν είναι δυνατόν, θα ήθελα να καλέσω αυτόν τον οπαδό να παρακολουθήσει έναν αγώνα στο Old Trafford ως ένδειξη ευ αγωνίζεσθαι και αθλητισμού έγραψε ο ποδοσφαιριστής.

Στη συνέχεια, έγινε γνωστό ότι ο εν λόγω φίλαθλος είναι ένα 14χρονο αυτιστικό αγόρι, το οποίο παρακολουθούσε τον πρώτο του ποδοσφαιρικό αγώνα.

Μιλώντας στο Liverpool Echo, η Σάρα Κέλι – η μητέρα του Τζέικ Χάρντινγκ – είπε: Οι παίκτες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ άρχισαν να φεύγουν. Ήμασταν στο Παρκ Εντ, οπότε ήμασταν ακριβώς δίπλα στο τούνελ όπου πέρασαν περπατώντας. Ο γιος ήταν εκεί και τους τραβούσε όλους με το κινητό του

Ο Ρονάλντο έφυγε με μια πληγή ορατή στο αριστερό του πόδι.

«Βιντεοσκόπησε όλους τους παίκτες της Γιουνάιτεντ να περνούν», πρόσθεσε η Κέλι. “Και μετά κατέβασε το τηλέφωνό του επειδή ο Ρονάλντο είχε κατεβάσει την κάλτσα του και το πόδι του αιμορραγούσε. Κατέβασε το τηλέφωνό του για να δει τι ήταν – δεν μίλησε καν. Τότε ο Ρονάλντο απλώς πέρασε και έριξε το τηλέφωνο από το χέρι του γιου μου και συνέχισε να περπατάει».

Μάλιστα, ισχυρίστηκε ότι ο γιος της έμεινε με ένα μώλωπα στο χέρι του και ήταν πραγματικά αναστατωμένος.

“Μπορείτε να δείτε από το μώλωπα ότι ήρθε σε επαφή. Απλώς δεν μπορώ να πιστέψω ότι μιλάω για αυτό, πρόσθεσε.

«Έκλαιγα, ταράχτηκα, ο Τζέικ ήταν σε απόλυτο σοκ, είναι αυτιστικός και έχει επίσης δυσπραξία, οπότε δεν κατάλαβε τι συνέβαινε μέχρι να επιστρέψει στο σπίτι. Είναι πραγματικά στενοχωρημένος γι’ αυτό. Είχαμε μια υπέροχη μέρα μέχρι εκείνα τα τελευταία δευτερόλεπτα που βγήκαν από το γήπεδο. Χάλασε εντελώς τη μέρα και μας έφερε μια άσχημη γεύση στο στόμα. Θα καταλάβαινα αν ο Τζέικ το κουνούσε στο πρόσωπό του, αλλά δεν ήταν κοντά στο πρόσωπό του, ήταν κάτω στο πάτωμα για να ελέγξει τον τραυματισμό του. Είναι ένα αυτιστικό αγόρι και έχει δεχτεί επίθεση από έναν ποδοσφαιριστή, έτσι το βλέπω εγώ ως μαμά περιέγραψε.

Η αστυνομία του Merseyside επιβεβαίωσε ότι διερευνά την καταγγελία για επίθεση,

